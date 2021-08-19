Охрименко: Хороший урожай не отразится на благополучии украинцев

19.08.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украина может собрать рекордный урожай зерновых в этом году.

Об этом во время заседания правительства вгуста сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«В этом году мы можем выйти на рекордные показатели урожайности по сравнению с прошлыми годами», – считает Шмыгаль.

По его словам, уже намолочено более 29 миллионов, тогда за прошлый годы – 25 млн тонн пшеницы.

Впрочем, киевский экономист Александр Охрименко считает, что пока речь идет скорее о прогнозе, чем о конечных результатах.

«Согласно прогнозам, в этом году действительно будет очень большой урожай зернобобовых. Но прогноз – это только прогноз. Действительно, если будет большой урожай, это будет хороший подарок для правительства Шмыгаля. И поскольку урожай тянет за собой оптовую торговлю, транспорт и так далее, ВВП вырастет. Шмыгаль открыл маленькую тайну: он очень надеется, что урожай будет хороший, и он всем будет рассказывать, что это благодаря тому, что он удачный руководитель. Ну а если прогноз не оправдается? Если урожай будет не такой уж большой, то в этом будет виновата погода.

Кроме того, становится понятна для нас самое главное сейчас это зерно. Есть хороший урожай – есть рост ВВП, нет хорошего урожая – нет роста», – сказал экономист.

Впрочем, даже если урожай действительно будет рекордным, почувствуют это на себе лишь те, кто на этом непосредственно зарабатывает.

«Это отразится на тех, кто занят в сельском хозяйстве и непосредственно связан с ним. На тех, кто может заработать на хорошем урожае, в том числе на его продажи и перепродаже. Но если вы далеки от этих сфер, то хороший урожай никак не отразится на вашем благополучии», – отметил экономист.