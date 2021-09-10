Охрименко: Лукашенко победил. Украина может остаться без белорусских нефтепродуктов

10.09.2021 16:39 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Подписание интеграционных программ Белоруссии и России было ожидаемо, в итоге это чревато для Украины негативными последствиями.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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«Подписание этих документов было ожидаемо, об этом давно говорили. Будет создан общий рынок электроэнергии и нефтепродуктов Белоруссии и России. Белоруссия будет иметь возможность получать российский газ электроэнергию по российским ценам. Для Лукашенко это победа. Конечно, можно спорить, кто больше выиграл от этого соглашение, но я считаю, что выиграл Лукашенко. Получается, что Россия в данной ситуации будет как бы дотировать, помогать Белоруссии», – считает Охрименко.

«Что касается отношений Белоруссии и Украины, то, действительно, Белоруссия поставляла существенную долю нефтепродуктов на рынок Украины. Последнее время в этой сфере возникли проблемы. Я не исключаю того, что в дальнейшем все изменится, и Белоруссия не будет поставлять нефтепродукты в Украину. Лукашенко несколько раз собирался перекрыть границу, делал подобные заявления. Такие же заявления звучали и с украинской стороны. Поэтому я не исключаю того, что такого экономического сотрудничества, которое была раньше, в будущем не стоит ждать. Также не исключаю, что Украина будет вводить такие же санкции против Белоруссии, которые она ввела против России», – полагает экономист.

Впрочем, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что вряд ли подписание российско-белорусских программ как-то затронет Украину.

«Вряд ли подписанные документы как-то скажутся на Украине. Мне ничего не известно о том, чтобы Белоруссия собиралась прекращать поставки нефтепродуктов в Украину или, наоборот, Украина вводила эмбарго на поставки белорусских нефтепродуктов. Украина так и не пошла на подобные ограничения, поскольку заменить белорусские нефтепродукты будет крайне сложно, в том числе и для Белоруссии.

Поэтому достигнутые договорённости никак не повлияют на украинско-белорусские отношения.

Сейчас происходит более глубокая интеграция между Белоруссией и Россией. Это было предусмотрено большим количеством решений. В частности, о подписании вот этих 28 соглашений, дорожной карты, речь шла уже в течение нескольких лет. Поэтому то, что они подписаны, вполне закономерно», – прокомментировал Марунич.