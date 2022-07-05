Охват Харькова в полукольцо: российская армия уже наблюдает город в бинокль
Российская армия на харьковском направлении снова занимает населенные пункты, которые были оставлены ранее, но уже на качественно ином уровне.
Об этом в эфире интернет-канала «Клуб «Улицы Правды» заявил советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, политтехнолог Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
По словам Казакова, российские войска берут Харьков в полукольцо, но бои за город могут быть тяжелыми.
«С некоторых наших позиций в бинокль Харьков уже хорошо видно. Мы заходим в те места, где мы уже были и откуда ушли, когда мы уходили с северного направления, оттуда мы ушли тоже. Но мы совсем по-другому заходим. Там проходили колонны, в основном говоря, а сейчас мы заходим фронтом, вторым эшелоном идет Росгвардия.
Мы сразу устанавливаем свои порядки на территориях. Это не только Волчанск и южнее – Купянск, Изюм, Балаклея – сразу устанавливаем свой порядок. То есть мы занимаем территорию. И вот таким, иным уже образом, качественно иным, мы опять обхватываем Харьков в полукольцо. Там сосредоточены большие силы. Если у них будет приказ до последнего украинца, это будет тяжело», – заявил Казаков.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.