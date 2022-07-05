Охват Харькова в полукольцо: российская армия уже наблюдает город в бинокль

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Российская армия на харьковском направлении снова занимает населенные пункты, которые были оставлены ранее, но уже на качественно ином уровне.

Об этом в эфире интернет-канала «Клуб «Улицы Правды» заявил советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, политтехнолог Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По словам Казакова, российские войска берут Харьков в полукольцо, но бои за город могут быть тяжелыми.

«С некоторых наших позиций в бинокль Харьков уже хорошо видно. Мы заходим в те места, где мы уже были и откуда ушли, когда мы уходили с северного направления, оттуда мы ушли тоже. Но мы совсем по-другому заходим. Там проходили колонны, в основном говоря, а сейчас мы заходим фронтом, вторым эшелоном идет Росгвардия. Мы сразу устанавливаем свои порядки на территориях. Это не только Волчанск и южнее – Купянск, Изюм, Балаклея – сразу устанавливаем свой порядок. То есть мы занимаем территорию. И вот таким, иным уже образом, качественно иным, мы опять обхватываем Харьков в полукольцо. Там сосредоточены большие силы. Если у них будет приказ до последнего украинца, это будет тяжело», – заявил Казаков.