Оккультные ордена останавливали сердце Путина – профессор-рептилоид

17.05.2021, Москва, Елена Острякова

Скандальный профессор Валерий Соловей, позиционирующий себя как член тайной группировки, управляющей миром, заявил, что президент РФ Владимир Путин находился при смерти 7 мая.

Об этом политолог, уже больше года кликушествующий по поводу близкой смерти российского президента, заявил на своем youtube-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас в политических кругах говорят о том, что вечером 7 мая президент РФ вплотную подошел к вратам смерти. В частности говорят о том, что у него остановилось сердце. Расходятся только в том, на какое время сердце остановилось. Я считаю, что это очень важное обстоятельство, и я знаю, что оно вызвало откровенный испуг у правящей группировки», – уверяет Соловей.

Позже, уже в эфире youtube-канала «Эхо Москвы» он связал ухудшение состояние президента с обрядом, проведенным «оккультными орденами» в конце апреля на прерывание жизни Путина, таким образом, признав, что магия оказалась бессильной.

Профессор-рептилоид утверждает, что вместо Путина СМИ и народу демонстрируют его двойников. Так, на параде 9 мая был настоящий президент, который показался Соловью немощным и больным (даже либеральные комментаторы под видео с этим не согласились), а позже в хоккей играл уже двойник.

«Не далее как сегодня я имел беседу с группой западных дипломатов. Они принимают факт наличия двойников Путина как абсолютно достоверный и не подвергают сомнению. Если еще год назад это могло у них вызывать какой-то скепсис и недоверие, то сейчас они воспринимают это как абсолютную данность.

Они ссылаются не на то, что они смотрят российское телевидение, смысл которого в том, чтобы фальсифицировать картину. А в том, что они опираются на данные своих разведывательных служб, которые гораздо лучше дорогих россиян представляют себе ситуацию с тем, как дела у Владимира Путина, и с тем, как дела в правящей группировке», – рассуждает Соловей.