Подпишись на рассылку
17.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Идиотизм, Общество, Оппозиция, Политика, Провокации, Россия, Скандал
Просмотров:

Оккультные ордена останавливали сердце Путина – профессор-рептилоид

Скандальный профессор Валерий Соловей, позиционирующий себя как член тайной группировки, управляющей миром, заявил, что...

Скандальный профессор Валерий Соловей, позиционирующий себя как член тайной группировки, управляющей миром, заявил, что президент РФ Владимир Путин находился при смерти 7 мая.

Об этом политолог, уже больше года кликушествующий по поводу близкой смерти российского президента, заявил на своем youtube-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Сейчас в политических кругах говорят о том, что вечером 7 мая президент РФ вплотную подошел к вратам смерти. В частности говорят о том, что у него остановилось сердце. Расходятся только в том, на какое время сердце остановилось. Я считаю, что это очень важное обстоятельство, и я знаю, что оно вызвало откровенный испуг у правящей группировки», – уверяет Соловей.

Позже, уже в эфире youtube-канала «Эхо Москвы» он связал ухудшение состояние президента с обрядом, проведенным «оккультными орденами» в конце апреля на прерывание жизни Путина, таким образом, признав, что магия оказалась бессильной.

Профессор-рептилоид утверждает, что вместо Путина СМИ и народу демонстрируют его двойников. Так, на параде 9 мая был настоящий президент, который показался Соловью немощным и больным (даже либеральные комментаторы под видео с этим не согласились), а позже в хоккей играл уже двойник.

«Не далее как сегодня я имел беседу с группой западных дипломатов. Они принимают факт наличия двойников Путина как абсолютно достоверный и не подвергают сомнению. Если еще год назад это могло у них вызывать какой-то скепсис и недоверие, то сейчас они воспринимают это как абсолютную данность.

Они ссылаются не на то, что они смотрят российское телевидение, смысл которого в том, чтобы фальсифицировать картину. А в том, что они опираются на данные своих разведывательных служб, которые гораздо лучше дорогих россиян представляют себе ситуацию с тем, как дела у Владимира Путина, и с тем, как дела в правящей группировке», – рассуждает Соловей.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Апрель  
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть