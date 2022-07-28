Оккупационные власти Харькова фонтанируют «схематозами». Люди ждут Русскую армию

Новости Украины

Синегубов с Тереховым никак не угомонятся и фонтанируют новыми идеями, придумывая все новые схематозы. Сейчас в Харькове две говорящие головы – это мэр города Игорь Терехов, и начальник военно-гражданской администрации Олег Синегубов. Остальные молчат, как рыбы, как будто их и нет.

Нынешнюю обстановку в Харькове сами Харьковчане называют одним словом – ДЕПРЕССИЯ. Причем, это касается всего – социалки, коммунальной сферы, работы, в общем, жизнь в Первой Столице напоминает болото с достаточно специфическим душком.

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Людей нынешняя украинская власть откинула к базовым потребностям, которые с каждым днём удовлетворять становится все сложнее и сложнее. Никого уже не радуют цветочки Терехова, а особенно многие теперь ещё раздражены новой идеей Синегубова и того же Терехова – строить железобетонные остановки общественного транспорта, якобы для безопасности граждан, ожидающих транспорта. Их местные уже окрестили – “остановочными загонами”.

Так схематически пытаются изобразить эти самые “бетонные загоны” в Харькове

Харьковчане понимают, что эти бетонные уроды, это не про людей, это будут дополнительные огневые точки, которых по городу Харькову собираются сделать несколько сотен. Естественно, это, кроме прочего, хорошая схема вытяжки денег из городского бюджета, чем всегда очень любила заниматься местная власть в городе. А ещё наблюдается паника у властей перед стремительно приближающимися осенними, а затем и зимними холодами.

В городе уже создан штаб “Зима” для подготовки к отопительному сезону. То, что казна пуста, не секрет ни для кого, но и этим решили воспользоваться Терехов и его подельники. Они решили отжать у нынешнего владельца местную ТЭЦ 5. Собственником этой теплоэлектроцентрали числится некий гражданин Швейцарии, но все в Харькове отлично знают, что реально объектом владеет бывший регионал, а потом «яростный оппозиционер» Юрий Бойко. Вот у него, под шумок этой ситуации и хотят отжать ТЭЦ 5. И счёты свести с политическим оппонентом, и нажиться, как же без этого. Уверен – киевская власть их в этом поддержит с радостью.

Терехов

Местные пишут о большом риске того, что трубы в домах могут поразмерзаться по причине того, что во многих квартирах после взрывов отсутствуют окна, и эти окна невозможно вставить из за отсутствия в квартирах хозяев, которые разъехались за эти 5 месяцев по всему миру, и не факт, что вернутся в обозримом будущем. Поскольку батареи могут потрескаться от холода, то вода из системы отопления может затопить все квартиры, находящиеся ниже, то есть если потекут батареи на 16 этаже, то все 15 нижних этажей будут затоплены, причем затоплены кипятком!

Многие Харьковчане между собой, очень тихо, но все чаще говорят о ситуации в Купянске, который уже несколько месяцев как освобожден российскими войсками, и там ситуация кардинально отличается – город живёт полноценно мирной жизнью, все работает, пенсионеры получают 10000 рублей, причем все – и независимо от стажа и прочих обстоятельств. Счета за коммуналку уже приходят с суммами, в разы меньшими, чем в остальной части Украины, все ещё подконтрольной киевскому режиму. Всё чаще люди удивлённо спрашивают – а что, так можно было?!

По всему выходит, что можно. Просто, на денежных потоках, обслуживающих коммунальную сферу, на Украине всегда сидело слишком много желающих прикарманить народное добро.

Синегубов

От голода многих в Харькове еще хоть как-то спасают волонтёры, то есть неправительственные организации. Правительство в Харькове, как и по всей Украине, уже ничего сделать не в состоянии. Однако одни волонтеры не смогут решить все проблемы людей.

Все в Харькове уже отлично понимают, что город будет освобожден, и очень хотят, чтобы это произошло как можно скорее, ещё до наступления экологической и гуманитарной катастрофы…