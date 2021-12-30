«Оккупация и террор»: львовский наци о польском присутствии на Украине

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Новости Украины

Львов является древним «русско-украинским» городом, население которого постоянно терроризировали поляки.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил бывший советник главы СБУ, экс-депутат Верховной рады от националистической партии «Свобода» Юрий Михальчишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы знаем, кто основал Львов, речь идёт про средневековую Галицко-Волынскую русско-украинскую державу. То, что в 1349 году во Львов вооружённым путём вторглись поляки, не означает, что это происходило без сопротивления. Напомню, что в 1340 году поляки впервые оккупировали Львов, но сильное сопротивление местной общины и до самой смерти местного лидера Дмитрия Дедька, Львов оставался русско-украинским городом», – сказал он.

Бывший сбушник отметил, что польское подполье в годы Второй мировой войны занималось террором львовской интеллигенции.

«Нужно сказать, что в годы Второй мировой войны, кроме террора украинцев, польское подполье ничем не отличилось. К примеру, доведение до смерти общественного деятеля Мирона Панчишина, польское подполье постоянно ему угрожало убийством, и довело до инфаркта», – говорит националист.

«Кроме того, жертвами стали несколько профессоров Львовского медицинского университета, нескольких из них застрелили на улицах Львова. Кроме террора против украинской интеллигенции, польскому подполью нечем похвастаться», – заключил Михальчишин.

При этом о терроре его кумиров из ОУН -УПА Михальчишин предпочел умолчать.