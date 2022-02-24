«Оккупация в планы не входит»: Путин объявил о начале военной операции против Украины

24.02.2022  08:17 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Россия начала широкомасштабную военную операцию на Украине.

Об этом в своем обращении заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия начала широкомасштабную военную операцию на Украине. Об этом в своем обращении заявил президент...

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По словам Путина, в планы России входит не оккупация, а демилитаризация Украины.

«Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», – сказал президент РФ.

Он также добавил, что речь идет о предании суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации.

«При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой», – заявил Путин.

В настоящее время сообщается, что российская армия наносит удары по военной инфраструктуре ВСУ в ряде на территории Украины.

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