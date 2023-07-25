Оккупанты Одессы просят ЮНЕСКО спасти «украинское наследие». В списке 25… русских памятников

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ЮНЕСКО направляет в Одессу миссию «для оценки ущерба после ракетного удара РФ», нанесенного в ночь на 23 июля. Тогда, напомню, по портовой и военной инфраструктуре города было выпущено 19 ракет различного типа, из которых удалось сбить только девять. Зато ПВО так старалась, что масштабы разрушений невозможно переварить, а завалы разобрать.

«Это возмутительное разрушение знаменует собой эскалацию насилия в отношении культурного наследия Украины. Я решительно осуждаю это нападение на культуру и призываю РФ предпринять конструктивные действия для выполнения своих обязательств по международному праву, включая Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и Конвенцию о всемирном наследии 1972 года», — заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

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Напомню, что Одессу включили в список всемирного наследия вслед за борщом, и со скандалом. Первичное голосование было сорвано украинскими представителями, которые выступили против заявления экспертов ЮНЕСКО о том, что «Одесса была основана стратегическим решением императрицы Екатерины II», но обвинили в попытке сорвать процедуру голосования Россию. И нет, чтобы вымести дебоширов поганой метлой — напротив, Центр Всемирного наследия пошел у них на поводу и ценностью — по документам — была признана уникальная архитектура не Одессы времен третьего города Российской империи, а экс-Хаджибеевска. М-да, очень хаджибеевский оперный театр. И ступеньки Потемкинской лестницы выложены тоже по-хаджибеевски. В кавычках…

Но вернемся к заявлению Азуле:

«Умышленное уничтожение культурных объектов может быть приравнено к военному преступлению, что также признано Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, постоянным членом которого, является Российская Федерация».

И вот теперь — важный в этой истории момент. Пока власти насчитали 25 пострадавших от схватки ПВО с ракетами памятников архитектуры, находящихся в центре города и зоне охраны ЮНЕСКО.

Среди них обсуждаемый сейчас во всем мире Спасо-Преображенский кафедральный собор, где покоятся останки генерал-губернатора Новороссийского края и полномочного наместника Бессарабской области светлейшего князя Воронцова и его супруги Елизаветы.

Музыкальная школа Столярского — первое в СССР(!) специализированное учреждение для одаренных детей, открытое советским скрипачом и педагогом Петром Столярским 90 лет назад.

Дом ученых, он же дворец графа Толстого, где когда-то прошли самые первые выставки Айвазовского и Костанди.

Четыре музея — Морской, Литературный, Археологический и Западного и Восточного искусства.

Сабанеев мост.

Бывшие доходные дома Гагарина, Папудовой, Ковалевской, Заблудовского, Машевского, Рассель, Ждановой…

Nota bene — вы видите в этом списке хоть одно украинское название? Фамилию с намеком на украинские корни? Отсылку на украинскую местность? И Дом ученых, странным образом, не имени Бебика, и музыкальная школа не Иво Бобула, и мост не Бандеры. Музеи не в честь Ройтбурда (несмотря на рекомендацию Зеленского, одесские депутаты отказались увековечивать память дерьмописца в местной топонимике)…

Но, подсовывая этот список ЮНЕСКО, власти почему-то не кричат о переименовании данных объектов. Никакой борьбы с «наследием советского режима и Российской империи», никаких ремарок о воспевании в названиях имен современных ВСУшников и предложений вытряхнуть останки Воронцова из собора на помойку. Это лицемерие номер один.

И лицемерие номер два. Так о каком «разрушении культурного наследия Украины» глаголет госпожа Одрэ Азуле? Ведь речь идет сугубо и исключительно о русском наследии. И разрушает его известно кто. Причем, уже больше тридцати лет.

Из украинского же наследия — разве что кучи сена в «рэбэрнях» да «кавъярнях» на Дерибасовской и подстрочник на табло в оперном театре, где герои итальянских опер поют друг другу «Га?», «Гы» и «Агов, кумэ»…