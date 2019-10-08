«Оккупанты» в Крыму жёстко поступают с доставшейся от Украины гнилой инфраструктурой

08.10.2019, Киев, Игорь Петров

России пришлось начать радикальное обновление инфраструктуры Крыма, поскольку при украинской власти она полностью деградировала, как и в других регионах Украины.

Об этом в беседе в онлайн-студии «CapitalTV» заявил эксперт по энергетике Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сидим, нам светло, тепло, замечательно, но мы ж не знаем реального состояния сетевого хозяйства во всех отраслях – и в газовой, и в теплокоммунэнерго и в электрических сетях.

Чем в Крыму занимались «оккупанты»? Там, также как по всей Украине, 60-70-процентный износ сетей.

Они провода перетягивали, трансформаторы ставили, потому что проще и дешевле протянуть новое, чем потом компенсировать электроэнергию за счет изношенности инфраструктуры», – отметил эксперт.

«И это же, после возврата Крыма, все нам новенькое достанется?», – иронически уточнил у него ведущий Дмитрий Джангиров.

«Да, и мост и аэропорт и дороги… А у нас этим, к сожалению, никто не занимается.

Вот как-то тихо прошла ситуация на Хмельницкой АЭС, там где сгорел генератор, нанесены убытки на 4 миллиарда гривен.

Виновных – никого: все это дело вообще замято», – печально резюмировал Валентин Землянский.