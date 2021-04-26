Оккупированный Донбасс отказывается платить украинскому ТВ за бандеровскую пропаганду

26.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Необходимо на уровне парламента воздействовать на телевизионщиков, которые отказываются предоставлять бесплатное вещание украинского ТВ на подконтрольную Киеву часть Донбасса, чтобы хоть как-то добиться интереса со стороны местных телезрителей.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил глава правления интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, жители Донбасса не смотрят украинскую пропаганду только потому, что за неё приходится платить 100 грн (269 рублей).

«Надо всё-таки повлиять на соответствующую тройку медиа-групп, чтобы обеспечить лучше экономические условия для местных кабельных операторов, которые доносят этот (украинский – ред.) контент, благодаря кабельным сетям. Понимаете, где находится местный телезритель? Он не хочет платить 100 гривен за украинские телеканалы, потому что у него есть российские телеканалы бесплатно.

Там очень депрессивный, с точки зрения финансов, регион, потому что происходят военные действия. И с этим населением нужно работать немного по-другому, нежели мы работаем в центральной части нашей страны.

И это должны понимать все: и военные, которые находятся в окопах, и бизнес-структуры, которые работают в нашей стране, зарабатывают деньги. Это такая жизнь – если мы все противостоим российской пропаганде, то мы все должны приложить к этому усилия», – заявил Федиенко.

«С этими телевещателями очень интересный момент, – отметила ведущая. – Они же объясняли, почему они закодировали свой сигнал, чтобы он стал платным. По мнению представителя медиа-группы «Украина» Фёдора Гречанинова, блокировка сигнала была правильным решением, поскольку для аудитории важен качественный контент, а кодирование дало деньги, которые медиа-группы тратят на производство контента».

«Это такое объяснение. Как вы его оцениваете?» – спросила журналист.

«Это объяснение, я уже слушаю более четырёх или пяти лет. Вообще за всё время, что я занимался этим вопросом, может быть, там появился, какой-то качественный контент. Но я просматриваю постоянно группу телеканалов, я не увидел там качественный контент», – ответил зеленобот.

«Я не хочу говорить, что это вопрос касается качества контента, но я считаю, всё-таки в этом вопросе мы должны сделать так, чтобы наши все телеканалы должны транслироваться на той территории в свободном доступе.

Чтобы то население имело доступ ко всем нашим телеканалам, если нужно будет, то даже вернуть соответствующую универсальную программу услуг. Если кто-то не знает, то есть такой действующий закон, где в перечне универсальных программных услуг бесплатные каналы, которые должны давать операторы на территории Украины.

И внести изменение в закон, что на территории проведения ООС, определить конкретные территории, чтобы операторы подавали населению бесплатно эти телеканалы, а медиа группы передавали кабельному оператору также бесплатно эти телеканалы», – добавил Федиенко.