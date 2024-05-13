«Оккупировавшие» Сейм польские фермеры объявили голодовку

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Польские фермеры, протестующие против импорта низкокачественного зерна из Украины и внедрения «зелёного курса» Брюсселя, с понедельника объявили голодовку.

Об этом заявил лидер фермерского движения Мариуш Боровяк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С сегодняшнего дня мы объявляем голодовку. Мы будем только пить воду. Мы не будем принимать пищу, пока с нами не встретится премьер-министр Дональд Туск» – заявил Боровяк журналистам.

«Мы требуем этой встречи, потому что считаем, что мистер Дональд Туск окружил себя людьми, которые не очень умеют представлять нас», – сказал он.

Аграрий добавил, что заместитель министра сельского хозяйства Михаил Колесничак оскорблял фермеров и клеветал на них.

Следует отметить, что протесты европейских фермеров в области противодействия «зелёному курсу» ЕС достигают цели: Совет ЕС согласился отменить три из восьми условий, принятых ЕС в рамках «Зелёной инициативы» в 2021 году, сообщает biznesistyl.pl.

Согласно закону, утвержденному в понедельник, фермеры будут освобождены от обязанности выделять минимальную часть своих пахотных земель в непроизводственные районы, такие как очищенные земли (GAEC 8). Реализация двух других условий – по применению севооборота (GAEC 7) и по сохранению почв (GAEC 6) – будет в значительной степени зависеть от решений стран-членов.