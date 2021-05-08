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08.05.2021, Луцк, Вадим Москаленко
 
Дзен, Общество, Украина
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«Окна бьют постоянно» – недобиток из УПА жалуется на «пятую колонну»

Новости УкраиныУкраинская власть награждает ветеранов-бандеровцев знаками отличия, однако простые люди относятся к героизации пособников нацистов...

Украинская власть награждает ветеранов-бандеровцев знаками отличия, однако простые люди относятся к героизации пособников нацистов без «должного» почтения.

С соответствующими жалобами в эфире телеканала «UA:первый» выступил «ветеран» УПА Антон Костюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Награды у меня всегда на одежде, потому что я их очень ценю. Это я получил на столетие нашего командира Романа Шухевича, на столетие Степана Бандеры когда-то тоже вручили такую медаль, есть 70 лет УПА медаль. «Защитник отечества» я получил от военных, это военкомат нам вручал», – похвастался Костюк.

«Примерились ли бывшие бойцы УПА с фронтовиками Красной Армии?» – спросила журналистка.

«Я бы не сказал, что уже примирились. Потому что у нас окна в «братстве» (общественно-ветеранская организация «Всеукраинское братство ОУН-УПА имени генерал-хорунжего Романа Шухевича» – ред.) не один раз били, понимаете? Значит, есть, кто-то там ещё есть, пятая колонна, работает», – ответил бандеровец.

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