«Окно» дипломатических возможностей Зеленского сузилось до «форточки»: Дышать пока можно, протиснуться – уже нет

И канцлер Германии Ангела Меркель, и президент США Джо Байден на встречах с президентом Украины Владимиром Зеленским будут добиваться своих собственных целей, которые имеют мало общего с ожиданиями самого Зеленского.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Сергей Белашко, директор Агентства социальных коммуникаций., передает корреспондент «Политнавигатора».

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«У Меркель очень понятная – задача красиво уйти. До выборов осталось три месяца. Через три месяца Меркель уходит на пенсию, ей очень важно, чтобы в это время произошло что-то хорошее, и чтобы не получилось, как с её учителем, который объединил Германию, но вместо того, чтобы войти в историю, он в нее вляпался. Я имею в виду Гельмута Коля.

Поэтому Меркель будет сосредоточена на позитивной повестке дня. В первую очередь это, понятное дело, обеспечение преемственности власти – по возможности, выиграть выборы, или, по крайней мере, не проиграть их так, как проиграли социал-демократы.

Второй момент – это то, что связано с «Северным потоком-2», этот проект действительно связан с репутацией Меркель. Опять же, нельзя исключать того, что Меркель пойдет по пути своего предшественника Шрёдера, который является председателем наблюдательного совета крупной международной корпорации российского происхождения.

Естественно, в этих условиях Меркель категорически не интересна, и, более того, вредна какая-либо эскалация в украинской повестке дня. Я имею в виду не только войну в Донбассе, но и украино-российское противостояние в энергетической сфере, какие-то проблемы с транспортировкой энергоресурсов – как через Украину, так и в обход Украины. Естественно, Меркель будет добиваться от Зеленского определенной лояльности в этом вопросе.

Точно так же Байден будет добиваться от Зеленского лояльности во всех вопросах, которые связаны с Китаем и Россией. В этой ситуации звучат абсолютно идиотские заявления Арахамии о том, что у «Слуг народа» и Коммунистической партии Китая общая идеология и прочая чушь. Я понимаю, что такие персонажи, как Пидласа, Потураев и прочие хотели бы китайский опыт в отношению уйгуров использовать в отношении к русским Украины, в отношении каких-то городов, того же Харькова, который не демонстрирует абсолютную лояльность. (Там) вполне могут быть использованы китайских технологии, которые применялись в Гонконге, ну и не только в Харькове, но и в Одессе, к примеру, или в каком-нибудь Мариуполе. Но это всё влажные мечты идиотов.

Тем не менее, эти влажные мечты фиксируются американским посольством, и, я думаю, в Вашингтоне Зеленскому тоже не преминут поставить на вид, что надо определиться раз и навсегда – либо ты, Володя, с умными, либо с красивыми. А так вот «пропетлять», что мы берём деньги у МВФ, потом берём деньги у китайцев, тем мы обещаем проводить реформы и бороться с коррупцией, а тем обещаем реформы не проводить и с коррупцией не бороться, – так «кина не будет».

На самом деле, окно возможностей уже очень узенькое, это не окно, а уже такая форточка, узкая щель, через которую протиснуться уже сложно, но подышать ещё немного, может, и получится», – сказал политолог, комментируя предстоящие международные встречи Зеленского.