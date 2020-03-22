«Окно Овертона» для Минского процесса: Бунт на корабле Зе

22.03.2020, Киев, Сергей Устинов

Коронавирус на время убрал Донбасс из фокуса общественного внимания на Украине. А между тем, на донбасском фронте впервые за несколько месяцев переговорного штиля наметились некоторые подвижки. Можно даже сказать, что запахло переменами, если бы не опасения снова сглазить.

Речь идет о подписанном недавно в Минске документе о намерениях создать Консультативный совет и включить в переговорный процесс представителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По задумке, в Совет предполагается делегировать лидеров мнений, авторитетных людей из общественного сектора, которые бы озвучивали такие мирные инициативы, которые не решаются выдвигать от своего имени «официалы».

Речь идет о попытке вывести минский процесс из тупика за счет расширения формата самих переговоров.

Говоря еще проще, Консультативный совет – это такая попытка создать для минского процесса такое себе окошко Овертона, легализующее ранее невозможное, делая его обсуждаемым.

На первый взгляд, в этом нет ничего особенно прорывного и судьбоносного. Мало ли неработающих органов создавали за последние шесть лет.

Можно вспомнить тихо скончавшийся СЦКК – Совместный Центр по контролю и координации. Предполагалось, что это будет площадка по совместному контролю за соблюдением минского протокола, выводы которой не будут оспариваться сторонами. Однако уже с апреля 2015 года украинская и российская стороны начали вести отдельные журналы случаев нарушения режима прекращения огня во время бесчисленных, не соблюдавшихся перемирий. Понятное дело, выводы Киева и Москвы в корне противоречили друг другу, и задумка потеряла всякий смысл, вследствие чего этот орган стал де-факто неработающим.

Так что вполне вероятно, что и Консультативный совет, если он будет создан, ждет такая же судьба. Однако партия войны в Киеве моментально приняла боевую стойку. Порошенко и «Голос» заверещали о предательстве и едва ли не национальной измене главы президентского офиса Андрея Ермака, с чьим именем связывают минское согласие Киева на создание Консультативного совета.

Наиболее упоротые увидели в этом повод для импичмента Зеленскому. Начались митинги и пикеты на Банковой под окнами президента, прекратившиеся только с введением карантина. Но порошенковские и грантоедские СМИ бурлят до сих пор. Более того, новая минская инициатива вскрыла то, о чем говорили давно, но что проявилось лишь сейчас- наличие своей «партии войны» в рядах «Слуг народа».

По состоянию на сейчас таких, уже вскрывшихся латентных порохоботов, открыто поднявших антипрезидентский «бунт на корабле» в правящей фракции больше пятидесяти. Именно столько подписей стоит под обращением к Зеленскому против Ермака и с призывом уволить советника секретаря СНБО Сергея Сивохо за его позицию по Донбассу. Фактически это крыло в «Слуге народа» впервые с момента избрания в Раду с открытым забралом объявило, что их позиция по Донбассу ничем не отличается от позиции Порошенко, Вакарчука и других фронтменов «партии войны». И на их голоса Зеленский, продвигая «мирный кейс» может не рассчитывать.

Более того, чтобы придать своей позиции убедительности и продемонстрировать, что за ними – общество, причем, именно представляющее переселенцев с Донбасса, партия войны инициировала еще один инструмент информационного давления. В Сети появилось видеообращение к президенту с красноречивым и лаконичным заголовком «Не делайте этого!», в котором более десятка видных медийных порохоботов с донбасской родословной «предостерегают» Зеленского от опрометчивого с их точки зрения шага, утверждая, что он не принесет никакого мира, а напротив, «легализует тех, кто воевал против своей страны». В общем, строго по Оруэллу: война – это мир и наоборот.

Среди подписантов – люди, официально называвшиеся в прошлые годы в числе стукачей СБУ, вроде блогера Дениса Казанского. Награжденный Порошенко орденом аферист Жемчугов ака «луганский партизан». Освобожденный по обмену из ДНР сетевой пропагандист Станислав Асеев, главред работающего на американские гранты донецкого сайта «Остров» Сергей Гармаш и другие.

Общий лейтмотив их обращения укладывается в строку из известной блатной песни Утесова «За что же мы боролись, за что же мы страдали», если «те, кто по нам стрелял, будут сидеть в Консультативном совете», а сам донецкий регион получит право на особые экономические и культурные отношения с Россией.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Собственно, в этом нет ничего нового. Партию войны сегодня, как и год, и три, и шесть лет назад страшит единственное: возможная легализация противоположной стороны, как полноценного субъекта и стороны мирных переговоров.

Если это произойдет, рухнет главная несущая конструкция украинской милитаристской пропаганды последних лет, морально оправдывавшая позиции партии войны – о том, что «мы воюем с Россией». Это будет означать немедленную маргинализацию милитаристов, ведь признание внутренней стороны конфликта означает легализацию не одной, а нескольких правд в этой войне и необходимость поиска между ними какого-то взаимоприемлемого компромисса. Что автоматически выводит на первые роли не вояк, и политиканов, говорящих от имени вояк, но переговорщиков и главное – вводит в формулу новую переменную под названием «мирное гражданское население». От имени которого сейчас на Украине говорят исключительно Асеевы да Казанские – «носители проукраинской позиции», как их называют порохоботские СМИ.

Пока Украина «воюет с Россией», никакой внутренний диалог невозможен. Возможен лишь монолог представителей одной позиции – вот этой самой единственно правильной «проукраинской». Потому что с оккупантом не дискутируют.

Вместе с тем, пока что внутриукраинский расклад сил заставляет смотреть на перспективы создания и успешной работы такого Консультативного совета довольно скептически. У власти нет достаточной воли и политических инструментов для того, чтобы переломить милитаристскую повестку, а партия войны хоть и потеряла формальную власть, но имеет достаточно сил и средств для того, чтобы удерживать страну в рамках заданного при Порошенко курса даже без самого Порошенко в кресле президента.