Окно Овертона: в Раде показали карту Украины без Крыма, а депутаты молчали

21.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

На заседании ВР Украины разгорелся скандал из-за показанной на заседании одной из паламентских комиссий карты Украины без Крыма, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает киевское издание “Вести”.

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“В Верховной Раде во вторник, 20 ноября, использовали слайд с картой Украины без Крыма. Во время заседания временной следственной комиссии парламента по проверке фактов хищений в Вооруженных силах Украины в 2004-2017 годах был показан слайд “Состояние вооружения в 2005–2010 годах”. На карте была изображена только материковая часть Украины”, – говорится в публикации.

Издание отмечает, что изображение демонстрировалось около 40 секунд, а присутствующие депутаты никак не отреагировали на него. Прямую трансляцию заседания, которое проходило в комитете Рады по национальной безопасности и обороны, вели несколько украинских телеканалов.

Издание приводит подборку других недавних случаев использования “усеченной” карты Украины. Так, телеканал NewsOne разместил в эфире карту Украины без Крыма, чем привлек внимание Нацсовета по ТВ и радиовещанию. В связи с этим Нацсовет проведет внеплановую проверку телеканала на предмет “пропаганды войны и популяризации отдельных действий государства-агрессора”. Кроме того, глава “Укртрансбезопасности” показал карту с российским Крымом.

Гнкоторые киевские эксперты видят в таких проявлениях признаки системного приучения украинцев к новой реальности.

“Ещё один пример Окна Овертона. Украину без Крыма уже воспринимают вполне спокойно и буднично даже те, кто по долгу службу должен демонстрировать бурные проявления украинского патриотизма”, – комментирует ситуацию на своей страничук в соцсети киевский политолог Сергей Белашко.