Окно возможностей по разрешению украинского кризиса закрылось

24.10.2019, Москва, Максим Карпенко

Речи о возвращении республик Донбасса под контроль Киева уже быть не может, так как этого не хочет «днепропетровское» руководство страны, а Россия продолжит интеграцию ЛДНР в свой состав.

К такому выводу в своем блоге пришел политический аналитик Иван Лизан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто не собирался реинтегрировать ЛДНР. Зеленский пытался пиариться, а «днепропетровские», которые и являются властью, – перетянуть на свою сторону коллективный Запад, а заодно попытаться выторговать у него какие-либо экономические преференции (кредиты, гарантии или что-либо иное, что можно конвертировать в деньги). Столкнувшись с минимальным сопротивлением со стороны националистов, Зеленский и его команда осознали, что тема реинтеграции становится токсичной. После чего от неё сразу же отказались, принявшись оправдываться», – пишет Лизан.

Он подчеркивает, что уже спустя пару месяцев после выборов проявилась «рыхлость» президентской фракции «Слуга народа», чем сразу же воспользовались «акулы» украинской бизнес-политики.

«Воспользовался Коломойский, который вступил в союз с Аваковым и принялся приводить к покорности осмелевшего Зеленского, а заодно «выгрызать» себе денежные темы и расставлять своих людей в регионах. Именно поэтому власть не рискнула дать отпор Билецкому, который сорвал разведение войск – у Билецкого сильная «крыша» (сам Аваков, ресурсы Коломойского и «штыки» его депутатской группы).

В-третьих, властная конфигурация уже начала разрушаться: в парламенте враждуют «дети Коломойского» и «птенцы Сороса», депутатов обвиняют в получении взяток, кто-то уже проходит проверки на полиграфе. В целом, депутаты в парламенте вернулись к привычному формату любовных отношений жабы и гадюки: Коломойский против Сороса, обиженная Тимошенко подыгрывает Ахметову, а «Голос» Вакарчука ждёт своего предводителя пока сбегает из Рады чтобы успеть на концерт в Минск», – описывает ситуацию аналитик.

По его мнению, в этой ситуации Россия продолжит нынешнюю политику медленной интеграции ЛДНР в свой состав, а западные санкции будут в очередной раз продлены.

«Россия продолжит неспешно интегрировать ЛДНР, вытягивать с людей с Украины и зарабатывать на ней. Если не случится какого-либо прорыва санкции против РФ в очередной раз продлят под предлогом того, что Россия сорвала нормандскую встречу. Продолжат действовать все существующие экономические схемы вокруг Украины – угольный реверс, пассажирское авиасообщение через Минск и т.д.

Как выйти из этого тупика – не ясно: без изменения позиции ЕС (перехода к активному давлению на Украину) либо ультиматума от Трампа (а ему пока что явно не до Украины – от демократов отбиться бы) Киев так и продолжит увиливать от выполнения своих обязательств. И никакой курдский сценарий не поможет. Окно возможностей по Украине вновь закрылось до лучших времён», – резюмирует Лизан.