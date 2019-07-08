«Окно возможностей» Зеленского все меньше и меньше

08.07.2019, Киев, Максим Карпенко

У президента Украины Владимира Зеленского есть не более года «медового месяца», чтобы решить накопившиеся проблемы. Столько же еще будут продлеваться европейские санкции против Российской Федерации.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Кирилл Молчанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы же понимаем, что несмотря на то, что много стран Евросоюза устали от санкций, они их будут технически продолжать дальше, потому что их снятие будет выглядеть полным дипломатическим поражением Евросоюза перед Россией. Поэтому они символически их будут соблюдать. Не знаю, насколько долго, но я думаю, что как минимум еще на один годичный цикл они продлятся.

Зеленский должен понимать, что у него «окно возможностей» не такое большое. У него есть еще медового месяца как с украинским обществом, так и с нашими партнерами, наверное, полгода, возможно, год. После чего с него будут спрашивать по решению всех этих сложнейших проблем, которые ему достались от предшественников», – заявил Молчанов.