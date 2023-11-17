Около 80% жителей Приднестровья поддерживают миротворческую операцию России

Александр Белоцерковский.  
17.11.2023 23:30
  (Мск) , Тирасполь
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Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Социология, Спецоперация, Украина


77,2% опрошенных приднестровцев считают эффективной миротворческую операцию на территории региона.

Такие данные приводит Центр изучения миротворчества при Приднестровском государственном университете имени Т.Г.Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

77,2% опрошенных приднестровцев считают эффективной миротворческую операцию на территории региона. Такие данные приводит Центр...

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«На протяжении многих лет опросы наши говорят о том, что приднестровцы связывают само присутствие миротворческого контингента со стабильностью, защищённостью территории и населения, с уверенностью в завтрашнем дне, с предотвращением агрессии и, собственно, самого конфликта.

Для приднестровцев это реальная защита, маркер стабильности, который позволяет спокойно засыпать и просыпаться каждый день. Это для приднестровцев очень важно», – прокомментировала директор Центра изучения миротворчества Елена Бобкова.

Между тем, власти Молдовы продолжают требовать вывода российских военнослужащих из региона, рассчитывая лишить приднестровцев последней защиты перед лицом агрессивной румынизации.

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