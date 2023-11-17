Около 80% жителей Приднестровья поддерживают миротворческую операцию России

77,2% опрошенных приднестровцев считают эффективной миротворческую операцию на территории региона.

Такие данные приводит Центр изучения миротворчества при Приднестровском государственном университете имени Т.Г.Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На протяжении многих лет опросы наши говорят о том, что приднестровцы связывают само присутствие миротворческого контингента со стабильностью, защищённостью территории и населения, с уверенностью в завтрашнем дне, с предотвращением агрессии и, собственно, самого конфликта.

Для приднестровцев это реальная защита, маркер стабильности, который позволяет спокойно засыпать и просыпаться каждый день. Это для приднестровцев очень важно», – прокомментировала директор Центра изучения миротворчества Елена Бобкова.