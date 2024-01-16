Окончание войны породит массу украинских наемников – прогноз

После завершения конфликта на Украине мир получит большое количество украинских наемников, которые будут пытаться применить свой боевой опыт в третьих странах.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Андрей Вигиринский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Вигиринского, украинские наемники могут охранять нефтяные вышки, прииски или быть личными телохранителями в странах третьего мира.

«У нас, даст бог, наступит то прекрасное и светлое будущее, когда война приостановится, возникнет огромное количество людей, разных с точки зрения опыта, которые, вероятнее всего, не продолжат свою службу в Вооруженных силах. А опыт нужно где-то применять. Станут ли они теми людьми, которыми будут заинтересованы частные военные компании, которые охраняют нефтяные вышки или какие-то полезные ископаемые, которые на территории Африки добывают и нужна охрана?

Или, допустим, мы не должны исключать момент, что они могут быть тренерами или инструкторами в том числе в странах западноевропейских именно на уровне лекций, или, если мы говорим о не очень демократических режимах, на уровне личной охраны. Поэтому применение для таких людей в мире конфликтов и в мире, где существует насилие найдется. Их у нас будет много», – заявил Вигиринский.