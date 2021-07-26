Окончательно развенчан миф о «сербском геноциде» в Сребренице

26.07.2021, Москва, Олег Кравцов

Сербы больше не могут считаться народом, который устроил геноцид, в чем их обвиняет Запад.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в газете «Ведомости» пишет директор Фонда прогрессивной политики, основатель проекта «Балканист. ру» Олег Бондаренко.

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«Сербы больше не могут считаться народом, устроившим геноцид. Такое решение вынесла независимая международная комиссия по изучению страданий народов в Сребренице (Республика Сербская, Босния и Герцеговина) в период с 1992 по 1995 г. В своем отчете она признала, что 11 июля 1995 г. в Сребренице не было геноцида, равно как и не было «отдельных преступлений геноцидного характера», – отмечается в материале.

Политолог также рассказал, откуда растут ноги истории с «геноцидом».

«Миф о «геноциде в Сребренице», по сути призванный приравнять сербов к фашистам, был придуман в недрах нью-йоркской консалтинговой фирмы Ruder-Finn Global Public Affairs более четверти века назад по той же технологии, по которой в 2006 г. раскручивалась кампания крупнейшего лондонского PR-агентства Bell Pottinger по «отравлению Литвиненко», – подчеркивает эксперт.

Он также приводит слова бывшего директора фирмы Джеймса Харфа, рассказавшего французскому журналисту Жаку Мерлино о том, как он умудрился в короткие сроки сделать сербов фашистами.

«Наша работа не заключается в проверке информации. Наша работа – ускорить циркуляцию выгодной нашему клиенту информации, четко целясь. Мы представили сербов нацистами Второй мировой и попали в десятку, в цель! Сразу заговорили об этнических чистках, о газовых камерах Аушвица», – говорил Харф.