Окончательное решение по иску Коломойского у НБУ примут уже после выборов

16.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Хозяйственный суд Киева сегодня объявил перерыв до 7 мая 2019 года в деле по иску экс-акционеров ПриватБанка (Киев) Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года между Минфином и лицами, бывшими на тот момент его акционерами, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

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Сообщается, что в ходе слушаний 9 апреля истцы заявили ходатайство о расширении перечня своих требований пунктом о возврате им акций ПриватБанка, и суд удовлетворил это ходатайство. Одновременно суд отклонил ходатайство Минфина, который просил оставить исковое заявление без рассмотрения. По мнению министерства, в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства наличия права собственности И.Коломойского и Triantal на акции ПриватБанка, подтверждения процессуальной право- и дееспособности Triantal Investments Ltd и полномочий лиц, действовавших от имени истцов, на подписание искового заявления.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

В конце февраля 2019 года Хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск И.Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций ПриватБанка, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Cуд также удовлетворил ходатайство истцов и затребовал у ответчиков — Минфина, Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) и государственного Укргазбанка — предоставить в срок до 26 марта указанный договор купли-продажи.

На минувшей неделе Окружной административный суд Киева также объявил перерыв до 18 апреля в деле по другому иску Коломойского о национализации ПриватБанка — к Нацбанку Украины, Кабинету министров и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).