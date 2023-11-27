Окопаемся и ничего российского не признаем: В Киеве разглагольствуют об условиях передышки

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина и Россия не пойдут на территориальные уступки друг другу в рамках будущих договоренностей о мире. Линия разграничения будет проведена там, где остановятся обе армии, при этом, вошедшие в состав РФ регионы не будут признаны со стороны Киева.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Русские будут точно требовать, чтобы мы отказались от членства в НАТО, чтобы НАТО это тоже зафиксировало. Могут быть требования о частичной демилитаризации, об ограничении Вооруженных сил. Но для нас это будет неприемлемо. А по территориальному вопросу там вообще компромисс невозможен. Поэтому будет зафиксировано то, что есть, обе стороны не будут признавать сложившуюся территориальную ситуацию. Мы не признаем оккупированные территории российскими, а россияне нам, естественно, ничего отдавать не будут. Могут быть, по корейскому опыту, в рамках формирования линии разграничения или линии соприкосновения… могут обменяться, чтобы она была выровнена», – заявил Фесенко.

Таким образом, ранее обслуживавший и Владимира Зеленского, и Петра Порошенко политолог озвучил желаемый с точки зрения Киева вариант в условиях уменьшения западной помощи – уговорить Россию на заморозку, при этом не идти ни на какие требования Москвы в рамках целей СВО, таким образом фактически получив передышку и готовясь к новым агрессивным шагам против РФ.