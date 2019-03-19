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19.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина, Энергетика
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Окопавшийся в Киеве перебежчик плачет, что Запад променял Украину на баварские сосиски

Запад решил не раздражать российского президента Владимира Путина и продолжил с ним тесное сотрудничество.

Об этом в эфире «Радио-НВ» заявил беглый российский журналист Аркадий Бабченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очередной мюнхенский сговор состоялся. Мир действительно наплевал, забил на свои обязательства, на свои подписи под Будапештским меморандумом и решил в очередной раз не раздражать диктатора и строить с ним «Северный поток». Ну сдали эту Украину и сдали, главное нам наше благосостояние, чтобы наши баварские сосиски не дорожали», – пожаловался Бабченко.

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