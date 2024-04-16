«Окопы или послушание» – Зе-власть использует мобилизацию для шантажа оппонентов

Украинское руководство использует угрозу мобилизации и гибели на фронте для политического давления на негодных Зе-власти.

Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил его эмигрировавший из Украины коллега Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему сейчас не возвращаюсь? Потому что идеологически и политически некуда. У меня нет брони, вояка с меня хрен пойми какой, толку с меня никакого», – сказал Чаплыга.

«А поскольку моё свободомыслие не особо оценено, то ко мне придут, и просто скажут: «Ты либо пойдёшь, и больше недели не проживёшь в окопе. У тебя будет неделька, пока тебя не хлопнут. Либо ты будешь говорить то, что надо». А я не из таких.

И все эти события, когда мобилизация используется как политическое давление – думаешь, этого в Европе не видят и не знают? Знают. А я что, раб какой-то? С какого перепугу кто-то вдруг овладел правом распоряжаться моей свободой перемещения?», – добавил политолог.