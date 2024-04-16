«Окопы или послушание» – Зе-власть использует мобилизацию для шантажа оппонентов

Вадим Москаленко.  
16.04.2024 17:31
  (Мск) , Киев
Просмотров: 249
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Украина


Украинское руководство использует угрозу мобилизации и гибели на фронте для политического давления на негодных Зе-власти.

Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил его эмигрировавший из Украины коллега Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство использует угрозу мобилизации и гибели на фронте для политического давления на негодных...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Почему сейчас не возвращаюсь? Потому что идеологически и политически некуда. У меня нет брони, вояка с меня хрен пойми какой, толку с меня никакого», – сказал Чаплыга.

«А поскольку моё свободомыслие не особо оценено, то ко мне придут, и просто скажут: «Ты либо пойдёшь, и больше недели не проживёшь в окопе. У тебя будет неделька, пока тебя не хлопнут. Либо ты будешь говорить то, что надо». А я не из таких.

И все эти события, когда мобилизация используется как политическое давление – думаешь, этого в Европе не видят и не знают? Знают. А я что, раб какой-то? С какого перепугу кто-то вдруг овладел правом распоряжаться моей свободой перемещения?», – добавил политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть