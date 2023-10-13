Окружение грозит 12 тысячам ВСУшников – полковник Алёхин

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В случае успеха российских сил под Авдеевкой в окружении окажется более десяти тысяч бойцов ВСУ.

Об этом в эфире интернет-канала «Анализ событий» заявил руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, полковник в отставке Геннадий Алёхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии попросили осветить ситуацию, сложившуюся под Авдеевкой.

«Под Авдеевкой намечается котёл. В этом котле могут оказаться довольно большие силы противника, порядка 10-12 тысяч. Переводя на штатную структуру, это полнокровная дивизия по меркам советских времён. Или – у них дивизий нет, у них бригады, – это где-то три полноценные бригады», – сказал Алёхин.

Однако он подчеркнул, что Авдеевка всё ещё остаётся очень крепким орешком, и в ближайшее время там будут идти активные бои.

«Наши взяли их в полукольцо. Говорить о каком-то полном окружении ещё преждевременно, но на этом направлении идут интенсивные боевые действия. В первую очередь это масштабные огневые удары по противнику, опорным пунктам, базам. Авдеевка – очень крепкий укрепрайон, и там в самой ближайшей перспективе там предстоят активные боевые действия», – добавил полковник.