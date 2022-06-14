Окружение Онуфрия трусливо молчит об обстрелах Донецка

Окружение киевского митрополита Онуфрия, оправдывавшее проведение лже-«собора», на котором было объявлено о разрыве с РПЦ, отказом Патриарха Кирилла осудить боевые действия, на этот раз двулично хранит молчание по поводу вчерашних обстрелов Донецка украинской армией.

«Ау! Руководство УПЦ! Где гневные обличения, где пафос харизматичного проповедника, невзирая на лица обличающего настоящие военные преступления, открыто и документально признанные самими украинскими властями, настоящий каинов грех украинской хунты?

Если промолчит, будет ли срочно собран Собор УПЦ, чтобы «выразить несогласие с позицией Митрополита Онуфрия», молчащего, когда власти его страны, армия его страны использует население его страны, его паству в качестве живого щита?

Как там вещал одесский дьякон: Патриарх должен был выйти на границу, стать между двумя армиями и сказать: убивайте меня, но отступите.

Обратится ли тот же дьякон к Митрополиту Онуфрию с призывом приехать в города, где идет битва и остановить украинских военных со словами: остановитесь, убейте меня, только мою паству, мой народ не трогайте! Или все это просто политическая игра, а на народ плевать?» – комментирует священник Андрей Новиков лживую позицию украинствующих раскольников из УПЦ.