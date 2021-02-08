Окружение подвесило Зеленского на крючок незаконным закрытием телеканалов

08.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Решение о закрытии оппозиционных телеканалов – это грубое нарушение законодательства Украины, и тем самым – оно ослабляет Зеленского и делает его зависимым от своего окружения. Поэтому вполне возможно, что оно подсказано именно этим окружением.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Валентин Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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“Возможно, президенту его окружение специально делает подножку чтобы в будущем, когда будет новый состав парламента, то при новом парламенте, когда Зеленский уже потеряет монополию на формирование большинства, была возможна процедура импичмента.

Ведь есть ряд нарушений им своих полномочий. А чем больше рычагов давления и влияния на президента, тем легче потом отдельным группам им управлять. Если реально будет угроза импичмента, люди, близкие к Зеленскому, будут им манипулировать: “Смотрите, Владимир Александрович, если вы не сделаете то, не пролоббируете это, не подпишете такой-то указ, возможно, начнется импичмент”.

Я вижу некую тенденцию – президента специально “подвешивают” на такой вот крючок. Это делает Зеленского слабее и уязвимее в будущем, потому что это – грубое нарушение законодательства Украины, ее Конституции. Он преступает свои полномочия”, – резюмировал Валентин Гайдай.