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12.04.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Компромат, Коррупция, Украина
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Окружение Порошенко ежедневно обогащается на миллион долларов

Каждый день нахождения на высших должностях руководства Украины приносит чиновникам минимум миллион долларов незаконного обогащения. Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавинатора».

По словам эксперта, именно поэтому и премьер-министр, и президент будут находиться в своей должности до последнего.

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«Очень влиятельный, ну там, третье место в иерархии власти, мне сказал: «Михаил Борисович, вы себе не представляете, что означает каждый день пребывания в должности премьер-министра». Я говорю: «А что ты имеешь в виду?». – «Ну это минимум миллион долларов в день».

Владимир Гройсман никуда не уйдет, до последнего дня будет работать. Порошенко, у которого, видимо, не миллион – он все-таки президент, там намного больше, он будет до конца», – заявил Погребинский.

Кроме того, по информации политолога, действующий президент Петр Порошенко еще не подготовился к бегству: «Он не может посыпать голову пеплом и уйти – нужно время подготовиться. Самолеты должны стоять в нужном месте, чемоданы собраны и так далее. У многих людей. Поэтому, я не удивлен, что он будет бороться до конца».

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