Окружение Порошенко покупает уголь из ЛДНР

21.02.2019

В 2018 году Белоруссия экспортировала на Украину каменного угля на 50,36 миллиона долларов, что в 798 раз больше, чем в 2017 году. При этом объемы экспорта антрацита из Белоруссии на Украину за год выросли в 307 раз и составили 8,82 миллиона долларов.

Об этом, ссылаясь на официальную статистику, сообщает белорусский филиал “Радио Свобода”, отмечая, что у Белоруссии практически нет своих угольных месторождений, кроме небольших запасов бурого угля.

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Журналисты не исключают, что через Белоруссию на Украину и в страны ЕС может поступать уголь из ДНР и ЛНР, которые после введенной Киевом блокады напрямую не торгуют с Украиной.

При этом в украинском Госстате отказались отвечать на вопрос, почему в статистике не отражены поставки угля из Белоруссии. Также отказались от комментариев в госкомпании Центрэнерго.

“Радио Свобода” не исключает, что к схеме поставок может быть причастно окружение президента Украины Петра Порошенко, поскольку Центрэнерго контролируется его партнером по бизнесу и политическим соратником Игорем Кононенко.

Также указывается, что в 2016 году компания оказалась в центре скандала, когда выяснилось, что она через российского контрагента приобретала уголь из ДНР и ЛНР по видом юаровского.

“Вот я радуюсь за Беларусь, – комментирует в своем блоге скандал киевский политолог Юрий Романенко. – Чего только батька не развил в этой чудной стране. И креветки без моря выращивают, и бананы цветут, теперь вот нашли уголь антрацит и поставляют в Украину”.

При этом эксперт также обращает внимание, что украинская таможня даже не заметила поставок угля из Белоруссии.

“Вывод: или кто-то коркретно врёт. Или мы имеем новую контрабандную схему поставки угля в Украину. Причём без уплаты налогов в Украине (в Беларуси прошло по статистике = все пошлины уплачены)”, – резюмирует Романенко.