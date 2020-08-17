Окружение Зеленского обвинили в сливе операции СБУ с «вагнеровцами»

17.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Возвращение России 32-х «вагнеровцев», задержанных под Минском – это результат «слива» мощной операции украинских спецслужб со стороны кого-то из руководства Украины.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил одиозный депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко, глава межфракционного объединения «За демократическую Белоруссию», русофоб Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские спецслужбы решили поймать «вагнеровцев». Легко сказать, понятно, что на Украину они не заедут, а так как это наёмники, организовали легенду о том, что нанимают людей сначала якобы для Ливии, а потом для Венесуэлы.

Всех «вагнеровцев» интервьюировали, и главной вопрос был, что они делали на Донбассе. Кстати, это «вагнеровцы», которые вернулись, рассказали уже будучи в России о том, что приоритетом брали тех, кто имел опыт войны в Донбассе. Причём у них спрашивали, где и как, для того, чтобы всё это можно было задокументировать и дальше им предъявить обвинения.

Далее набралась группа из 33-х придурков и дальше им оставалось лететь в Венесуэлу. Им рассказали, что они летят рейсом Минск-Стамбул, потом с пересадками прибудут в Каракас», – рассказал Гончаренко.

При этом, по его словам, маршрут через Минск был выбран для того, чтоб была в том числе возможность перехватить и посадить совершающий рейс в Стамбул самолёт на Украине.

«Теперь ключевое, почему Минск. Понятно, из России сейчас ничего не летает из-за коронавируса, а Минск – это своя страна-сателлит. А как лететь из Минска в Стамбул? Только через Украину, а потом через Чёрное море.

Далее есть несколько вариантов, почему самолёт должен был приземлиться на Украине: по техническим причинам он не смог бы продолжать свой рейс и приземлился бы в одном из украинских аэропортов. А дальше их бы там ждали.

Уже тогда были их показания о том, что они участвовали в войне в Донбассе. Они могли бы быть свидетелями и для Гааги, и по Путину, и по военным преступлениям. И – как минимум крутой обменный фонд для обмена с Путиным», – мечтал Гончаренко.

Также он заявил, что спецоперацию по задержанию так называемых вагнеровцев сорвали предатели в украинском правительстве.

«Простая и классная спецоперация. Почему она не удалась? А не удалась она, потому что кто-то слил. Кто это мог быть? Кто-то из высшего руководства Украины, а кто у нас в высшем руководстве Украины? Команда Зеленского. Соответственно, кто-то из них предатель, и он слил эту историю.

Понятно, что никто никуда уже не полетел. А Лукашенко решил воспользоваться этим для того, чтобы запугать собственное население, дескать: «Смотрите, ай-ай-ай». Ну и соответственно Россия хотела наказать этих дураков, из-за того, что они попали в такой замес. Поэтому русским было не жалко, чтобы «вагнеровцев» мордой в пол положили.

Понятно, что Украине их никто выдавать дальше не собирался. Друзья, я в своё время задавал вопрос, напрямую глядя с трибун Верховной рады, Ермаку: «Вы казак или казачок засланный?». В Верховной раде есть засланные казачки, которые сливают такие вот мощные спецоперации», – заверил Алексей Гончаренко.