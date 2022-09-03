Окружение Зеленского попалось на краже помощи Запада

Новости Украины

На Украине разворачивается грандиозное по национальным меркам дело о масштабном разворовывании и перепродаже «налево» западной помощи, предназначенной для ВСУ. Перчинку этой истории добавляет тот факт, что происходило это все во время войны, под аккомпанемент несущихся из всех утюгов призывов к украинцам жертвовать последнее для фронта и для победы.

Еще 30 августа СБУ и НАБУ провели ряд обысков в Запорожье, в частности в местном горсовете по делу о незаконном присвоении гуманитарной помощи топ-чиновниками в Запорожской области. У местной верхушки были изъяты большие суммы денег наличкой, незарегистрированное огнестрельное оружие, а также «вещества, похожие на наркотические средства, направленные на экспертизу».

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Резонанс от этого дела так бы и остался на уровне ведомственных релизов – мало ли обысков проводят украинские спецслужбы каждый день, если бы грязное белье не вытащил на свет божий известный по резонансному в прошлые годы делу по обвинении в коррупции экс-главы НАБУ Артема Сытника «внештатный агент» этого самого бюро Евгений Шевченко – по совместительству активист с солидными связями – вплоть до западных посольств и завязанных на них влиятельных грантоедов.

Именно он обнародовал громкие подробности, моментально разошедшиеся по СМИ и соцсетям как горячие пирожки. 22 морских контейнера, 389 железнодорожных вагонов и 220 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью из-за рубежа на миллионы долларов – таковы масштабы хищений гумпомощи, в которых подозревают руководителей Запорожья и области.

«Должностные лица разворовывали в промышленных масштабах почти всю (!!!) гуманитарную помощь, которая поступала в город и область, и продавали ее через торговые сети «АТБ» и «Сильпо, аптечных сетей «Оптима» и «Аптека низких цен», – сообщил Шевченко, раскрыв не только масштабы распила и воровства, но и фамилии главных подозреваемых.

Под прицелом правоохранителей – глава Запорожской ОВА Александр Старух, его зам Злата Некрасова, секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев и депутат Запорожского горсовета из фракции «Слуга народа» Виктор Щербина. Именно они причастны к мутным схемам с отправкой гуманитарной помощи в Днепропетровск, а затем доставкой обратно в Запорожье уже с новыми накладными – в качестве коммерческих грузов для местной торговли.

«Сколько еды и лекарств украли чиновники у запорожцев? 22 морских контейнера, 389 железнодорожных вагонов и 220 грузовиков – столько получило Запорожье. Для людей. А сколько к людям попало – неизвестно. Согласно постановлению, вынесенному Высшим административным судом, должностные лица ЗОВА и мэрии причастны к хищению перечисленной выше гуманитарной помощи. В документе говорится, что даже несмотря на неоднократные обращения жителей к ОВА с просьбами о помощи, помощь люди не получали. То есть лекарства, еду, средства гигиены они нам продавали. Гуманитарку. Во время войны. Продавали», – возмущается один из анонимных запорожских телеграм-пабликов.

И возмущение это можно понять. Перед нами классическое «кому война, а кому мать родная». Пока одни гибнут на фронтах десятками тысяч, увеличивая в размерах кладбища в крупных городах, другие становятся долларовыми миллионерами, воруя у людей последнее. И ведь по бумагам и отчетам все эти сотни контейнеров и вагонов достались запорожцам бесплатно.

Что интересно, по словам нардепа Юлии Яцик еще до того как за это дело взялось НАБУ Госбюро расследований (еще одна постмайданная спецслужба) уже открывала уголовное производство по хищению гуманитарки должностными лицами Запорожской области.

«Это не единственное уголовное производство по поводу указанных должностных лиц и по поводу хищения гуманитарной помощи. Было производство в ГБР. Почему-то прокурором области была изменена подследственность в данном уголовном производстве, и из ГБР оно было передано в Нацполицию Запорожской области. В их уголовном производстве осуществлялось расследование и о взыскании неправомерного вознаграждения на пунктах пересечения, на КПП. И были взыскания средств с людей, которые выезжали с временно оккупированных территорий за проезд. Это уголовное производство сейчас находится в главном управлении Нацполиции Запорожской области. Судьба его мне не известна, оно там лежит “мертвым грузом”. Знаю, что Служба безопасности Украины также занималась этими вопросами, результатов не было и нет пока», – отметила депутатка.

Уже упомянутый «агент НАБУ» Шевченко объясняет пассивность запорожских полицейских и прокуроров тем, что они в доле с остальными участниками коррупционной схемы. Поверить в эту версию довольно легко. И не только зная украинские реалии, но и с оглядкой на специфическую репутацию прокурора Запорожской области Виктора Приходько – тот фигурирует в историях с наркотрафиком, контрафактным алкоголем, взяточничеством и давлением на крупный бизнес в области..

Тем не менее, «агент Шевченко» не теряет оптимизма и анонсирует подвижки по этому делу:

«Следственные действия продолжаются – подозрения и аресты не за горами», – написал он в соцсети.

По словам Шевченко, детали не может раскрыть из-за тайны следствия, но детективы НАБУ имеют информацию о том, что «мозговым центром» аферы являются чиновники Офиса президента и депутаты правящей партии. Помимо Ермака это его заместитель Кирилл Тимошенко, глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия и друг последнего Вемир Давитян.

«Жена Кирилла Тимошенко проживает в Вене, там же с няней проживает сын Златы Некрасовой, там же проживает семья Вемира Давитяна, и т.д. Какое хорошее время для обогащения», – добавляет информации к размышлению испанский блогер Анатолий Шарий.

Что же до запорожских чинуш Старуха, Некрасовой, Щербины, и Куртева, то они – лишь технические исполнители, обязанные окружению Зеоенского назначениями. Так, областной гауляйтер Старух попал на эту должность по протекции главы офиса Зеленского Андрея Ермака, а зампредседателя Запорожской ОВА Злата Некрасова, «получила свою высокую ответственную должность при согласовании Тимошенко и Ермака, а лоббировал ее назначение Давид Арахамия».

В этом контексте вопрос Шевченко о том, упомянет ли Зеленский в своем очередном вечернем обращении об этой скандальной истории, можно считать риторическим. Особенно зная о том, как героически украинский президент отбивает атаки как украинских так и заморских супостатов на своего главного администратора и его репутацию.

И тут мы уже выходим из сферы криминала в сферу политики. Есть мнение, что засветка коррупционного скандала в Запорожье – это продолжение попыток свалить Ермака, координируемых как из-за границы, так и внутри самой Украины. Вспоминается недавняя заруба с Ермаком американской конгрессвумен Виктории Спартц, многочисленные публикации в западной прессе. Тогда все вроде улеглось – и вот опять.

Не забываем и о том, что роющая носом в отношении протеже Ермака НАБУ является силовой структурой, напрямую курируемой из-за океана. Она и создана была под давлением американцев и при их непосредственном участии в кадровом обеспечении.

Именно американцы все эти годы крышуют НАБУ в непрекращаюшихся междоусобных войнах между украинскими спецслужбами, и именно протекция Штатов делала прежнего главу НАБУ Сытника «неприкасаемым» для попыток снятия с должности. В отставку его удалось отправить лишь в апреле нынешнего года, однако заместивший его в кресле выходец из Грузии времен Саакашвили Гизо Углава – человек из той же штатовской обоймы, много лет трудившийся у Сытника замом.

Так что не будет большим преувеличением резюмировать, что скандал с хищениями запорожской гуманитарки – это прямое следствие неявного аудита украинской власти из-за океана. Зарвавшимся чиновникам колониальной администрации демонстративно дают по рукам. Понятно, что в корне это ситуацию не изменит, однако какой-то пар недовольства выпустит. Да и кто в доме хозяин лишний раз напомнить не помешает.

Тем более, что запорожский кейс – не единственный подобного рода на Украине. Только в течение последней недели СБУ разоблачила преступную группу, члены которой присвоили $580 тысяч, предназначенные для закупки амуниции ВСУ. Трое подозреваемых – соучредители и директор офшорной компании в Бахрейне – наживались на соглашении между Минобороны Украины и одной из турецких фирм.

Схема была простой как хозмыло: казнокрады нашли за границей поставщика товаров военного назначения и заключили договор на закупку тысячи военных баллистических жилетов IV уровня защиты на общую сумму более €16 млн. Во время обысков у подозреваемых нашли более 17 млн гривен и $400 тысяч. Теперь всем троим грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.