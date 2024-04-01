Окружение Зеленского пошло под нож

Игорь Шкапа.  
01.04.2024 08:56
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Последние отставки в администрации президента Украины связаны с внешним давлением. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак, покинувший Украину.

«Там друзей нет. Многие из тех, кто начинал работу с Зеленским в начале президентского срока, были убраны со своих постов по разным причинам. В основном по рекомендациям зарубежных наставников, которые на самом деле управляют Украиной. В основном — по обвинениям в коррупции, потому что они откровенно воруют поступающие на Украину деньги, и это не могло пройти незамеченным. Они, может, и остались бы на месте, но все-таки есть рекомендации по изменению своего кадрового состава, которые поступают из-за рубежа. А так поменяли, и все довольны. Думаю, довольны и те, кого отстранили, потому что в их положении лучше уехать куда-нибудь подальше», – считает Дудчак.

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Последние отставки в администрации президента Украины связаны с внешним давлением. Об этом, передает корреспондент...

Политический обозреватель Василий Стоякин, ссылаясь на свои источники, говорит, что первый помощник президента Украины Сергей Шефир, уходит по своему желанию.


«Он долго хотел уйти, потому что не очень ему нравится сидеть на одной скамье с Владимиром Александровичем. Все остальные последовавшие изменения — это уже Ермак «перезачищал» пространство в офисе президента под своих людей. Для Зеленского в этом всем, конечно, ничего хорошего нет. Так была хоть какая-то видимость разных точек зрения, разных контактов в офисе президента. Сейчас он становится зависимым только от одного Ермака.

На тему Ермака давно шутят, что Зеленский работает президентом в администрации Ермака. Это, конечно, преувеличение. Но Ермак — это действительно человек, который полностью свое будущее связывает с президентом. Что касается слухов про его пост премьер-министра, то я не могу представить, зачем ему может это понадобиться. Возможностей у главы офиса президента намного больше, а ответственности намного меньше», – резюмировал Стоякин.

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