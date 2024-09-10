«Окружены со всех сторон»: украинцам объяснили, почему бесполезно воевать с Россией

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Украина оказалась со всех сторон окружена войсками, превосходящими её собственную армию в вооружении и живой силе. Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Из-за неудачного расположения наших границ, мы окружены с 5/6 нашей территории российскими войсками. Мы вынуждены держать группировку на все северные границе от Польши, то есть всю белорусскую границу, а там тысячи километров. Мы вынуждены держать группировку у Приднестровья. Мы вынуждены держать силы, которые могут противодействовать возможным десантам – воздушным, морским. И только часть наших сил противостоит России непосредственно на Восточном и Южном фронте, и нас меньше», – подчеркнул Арестович.

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«Во-вторых, Россия всю дорогу сохраняет преимущество в вооружении военной техники. У них просто элементарно больше снарядов, самолетов, танков и так далее. Поэтому они имеют возможность концентрировать усилия на выбранном направлении. В-четвертых, они-то свою мобилизацию провели вовремя, набрав большое количество людей и потом создав устойчивую систему притока людей в военкоматы. 30 тысяч месяцев, как они называют. Потом они либо поддерживали, либо даже имели возможность где-то наращивать группировку, пополняя свои пробитые бригады, батальоны, полки, дивизии маршевым пополнением. Это когда сходу вливаются в уже готовый коллектив и продолжают воевать. Роскошь, которая нам была недоступна», – резюмировал экс-советник ОП.