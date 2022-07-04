«Окружить и уничтожить»: бывший представитель НАТО о российской группировке
Украина должна окружить российскую группировку и уничтожить ее без права отступления.
Об этом в эфире видеоблога украинского боевика и экс-депутата Верховной рады Игоря Мосийчука заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Табаха, задачей Запада и Украины является расчленение России.
«Это страна-террорист. Мы, цивилизованные люди, не можем жить с этой страной на одной планете. Она должна принять какую-то другую форму или другое состояние. Я не настолько умен, чтобы дать ответ на такой вопрос. Как военный человек, я считаю, что нужно их смести и уничтожить, уничтожить российскую армию, уничтожить российскую группировку, которая находится на территории Украины.
Я бы даже больше сделал – я бы ее просто окружил и убил бы, даже не дал отступить», – сказал Табах.
«Я бы уничтожил российскую группировку, которая зашла сюда, таким образом внеся в Россию раскол, смуту и показать, что с ними будет то же самое, с властями, с людьми, которые окружают Путина, поддерживают эту партию, эту систему. С ними будет то же самое, им от правосудия не уйти, им от суда и международного трибунала не уйти, все они попадут под это. И таким образом, может быть, они очнутся», – заявил Табах.
Спасибо!
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