Окружить на Херсонщине русских и требовать выдачу «азовцев» – депутат Рады

Новости Украины

Только в случае оперативного окружения российских войск на Херсонском направлении возможны какие-то переговоры с русскими, однако территориальных вопросов они касаться не будут.

Об этом в эфире Youtube-канала «ProUA» заявил депутат Верховной рады, боевик Роман Костенко, вступивший в ряды теробороны Николаева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть один вариант, когда можно о чем-то поговорить (переговоры с РФ – ред.). Я считаю, если провести хорошую наступательную операцию и выбить их с правого берега Днепра, а лучше не выбить, а взять их в оперативное или в оперативно-тактическое окружение, если тут будут войска, нам нужно будет уничтожить мосты. На Херсонском плацдарме – это единственное место, где находятся русские. Две точки, через которые они могут поставлять себе логистику – это Антоновский мост и Новокаховская дамба. Обе уже поражены, не полностью, но все-таки уменьшены пути поставок логистики, они уже намного сложнее для них. Там есть еще железнодорожный мост, он тоже поражен, но он сейчас не является ключевой магистралью», – заявил Костенко.

Он отметил, что в случае оперативного окружения Херсонской группировки можно будет договариваться с РФ, но своих территорий они не отдадут.

«Поэтому если мы их перебьем, если мы подошли бы, например, на 10км ближе, сделали бы минимальные наступательные действия, взяли бы под огневой контроль эти две магистрали, мы могли бы взять в оперативное окружение эти группировки. Тогда бы мы могли поговорить не про территории, потому что они бы их не отдали, а как минимум о возвращении наших героев «азовцев» с российского плена. Я считаю, что только такой путь шантажа, когда мы можем их окружить – может освободить наших героев, по-другому русские их не отдадут», – болтал депутат.