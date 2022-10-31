«Окститесь!» – Наступление под Донецком идёт тяжело, с потерями

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Русская армия в воскресенье продолжила наступление в направлении Угледара под Донецком. Бои шли в населенном пункте Павловка, который ВСУ удалось захватить минувшим летом. Теперь половина территории уже зачищена от украинских войск. До самого Угледара отсюда остаётся пять с половиной километров. Такие данные публикует канал 105 полка НМ ДНР.

«В Павловке, кстати, 32 человека проживает, одни старики, все выехали. А Угледар меньше Павловки по площади раза в три», – уточняет донецкий депутат Владислав Бердичевский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Освобождение Павловки и Угледара позволит русской армии выйти на север в сторону Курахово и заставит ВСУ покинуть Марьинку, откуда на протяжении восьми лет осуществлялись минометные обстрелы Петровского района Донецка, объясняет военкор Максим Фомин («Владлен Татарский»).

«Бойцы говорят, что у противника горы трупов. Отлично продолжают работать отечественные беспилотники «Ланцет» и «Куб», которые поражают артиллерию и бронетехнику противника в тылу позиций ВСУ», – рассказывает замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

Впрочем, наступление идёт нелегко.

«Вчера только по нашему подразделению шесть невозвратных… Наступление – всегда затратная штука», – комментирует основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Военкор Юрий Котёнок призвал избегать победных реляций по поводу происходящего на фронте.

«Призываю – окститесь! Ползем вперед с огромным трудом… где-то освободили 200 метров, где-то 400. Шутят наши – «ползучая экспансия». Вообще, в подразделения сверху спущена задача не менее важная – готовиться к зиме со всеми вытекающими – обогревом, питанием, утеплением л/с, гсм и т.д., с чем у нас вечная нехватка-беда. Так что не ждите легких побед и лихих марш-бросков по тылам противника. Впереди – копошение в грязи, выживание в поле, попытка упереться на пятачках, которые давным-давно пристрелял враг. Время покатушек с американцами «кто быстрее и наглее» осталось в Сирии. На Украине совсем другая война. Это долгая и заунывная песня на истощение, кто кого перетерпит, пересидит, перезимует, переистощит. Хорошо, если мы. На это и надежда. О других вариантах думать не хочется от слова совсем», – пишет Котёнок.