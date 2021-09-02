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02.09.2021 08:23 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Политика, Россия
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Окулистка Навального устроила из своего задержания безобразное шоу

Полиция Москвы задержала главу организации-иноагента «Альянс врачей» Анастасию Васильеву, известную как «окулистка Навального». Женщина...

Полиция Москвы задержала главу организации-иноагента «Альянс врачей» Анастасию Васильеву, известную как «окулистка Навального».

Женщина сопротивлялась полицейским, выбивала из их рук рации, отказывалась выходить из офиса. Потом Васильева вовсе улеглась на пол, и ее пришлось нести.

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Полицейские отвезли окулистку в Преображенский суд Москвы, где рассматривалось дело об изменении ей меры пресечения в рамках так называемого «санитарного дела». Васильева призывала людей зимой на незаконные акции в поддержку блогера-уголовника Алексея Навального в условиях пандемии. На предыдущее заседание суда женщина не явилась, с этим был связан принудительный привод.

Прокуратура сочла необходимым запросить для Васильевой домашний арест как меру пресечения, однако суд отказался это делать, оставив лишь ограничения на передвижение ночью.

Ранее шоу в суде устраивала юристка Навального Любовь Соболь. Она демонстративно снимала заседания и устраивала скандалы, когда приставы выводили ее из зала. Сейчас дважды осужденная Соболь скрывается за границей.

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