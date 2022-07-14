«ОКУПАНТ» – в Полтаве размалевали мемориал Петра Великого

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Новости Украины

Неизвестные в Полтаве совершили акт вандализма в отношении памятника, установленного на месте отдыха Петра I.

Об этом сообщают местные СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в Полтаве на перекрестке улиц Орлика и Спасской украинствующие выродки облили красной краской двуглавого орла на памятнике, написав на монументе «окупант» с одной «к», то есть – на мове.

«Пока непонятно, даст ли городская власть указание коммунальщикам смыть краску с памятника, ведь его могут демонтировать в рамках кампании по дерусификации», – пишет издание «Полтавщина».

Примечательно, что подобные нападения на памятник берут своё начало ещё со времён майдана. Двуглавого орла уже дважды разрисовывали сине-желтыми цветами – в 2014 и 2017 годах.

«Памятник на месте отдыха Петра I в Полтаве установлен в 1849 году. Его построили на месте дома казака Магденко, у которого жил комендант крепости Алексей Келин. На другой день после Полтавской битвы там останавливался Петр I», – напоминает в своём тг-канале журналист Артём Шейнин.

Он отметил, что данная акция – лишняя демонстрация сути идеологии украинства: «Концентрация безграмотности, тупости, злобы и ненависти ко всем и вся…»

«Украина понад усе»… Понад истории и образования, понад здравым смыслом, понад человеческим достоинством. Собственно, вот ровно такие дуболомы и нужны хитрым Урфин Джюсам-англосаксам. Чтоб до последнего дуболома спалить, если что. Не жалко», – добавил журналист.