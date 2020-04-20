Олег Бондаренко: «Вучич  так «сдавал» Косово, что члены ООН десятками отзывали признания псевдогосударства»

20.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Сербия Александра Вучича успешно справляется с коронавирусом и могла бы вернуть косовских сербов домой, но сербская оппозиция все равно продолжит огульное критиканство своего президента.

Об этом ИА Regnum сообщил директор Фонда прогрессивной политики, основатель проекта balkanist.ru Олег Бондаренко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«На данный момент сравнительно небольшое количество заболевших в Сербии (около 6 тысяч – меньше всего в процентном соотношении среди всех балканских стран) говорит за себя…. , – рассказал Бондаренко. – В Москве и области, а также в ряде других областей закрыты церкви и введён пропускной режим, и в процентном соотношении количество заболевших в российской столице все равно больше, чем в Сербии».

По мнению создателя проекта balkanist.ru, рассказывающего русскоязычным пользователям о реалиях и прошлом одного из самых непростых и интересных регионов мира, чьи геополитические проблемы во многом перекликаются проблемами постсоветского пространства, претензии сербской внесистемной и прозападной оппозиции к власти страны звучат нелогично. Вучича и его команду обвиняют в недостаточных или, напротив, избыточных мерах по борьбе с коронавирусом, а то и вовсе в политическом кризисе в Косово.

«Вначале Вучич был «виноват» в том, что не вводил ЧС, а затем стал виноват в том, что её ввёл, – отмечает Бондаренко. – С этим всё ясно. Но как Сербия в лице своей действующей власти может быть виновна в развитии кризиса власти в Косово (где в результате конфликта премьера с президентом первому пришлось подать в отставку) и отсутствующих на данный момент переговорах — в здоровой голове никак не укладывается».

Политолог обращает внимание, что Белград не имеет никаких рычагов влияния на схлестнувшихся в жестком противостоянии как «премьера» Косово Альбина Курти, так и «президента» края Хашима Тачи, утихомирить которых не могут даже их американские покровители.

«С весны 2017 года (а то и раньше в бытность премьером), когда Александр Вучич стал президентом Сербии, его стали обвинять в «сдаче Косово», – отметил эксперт. – За это время количество стран, признавших Приштину, сократилось до уровня менее половины от всех членов Генеральной Ассамблеи ООН. И в данном факте, прежде всего, заслуга сербского МИДа и президента».

Бондаренко напомнил, что наибольшее количество слухов и конспирологических теорий о «сдаче Косово» породил обсуждавшийся Белградом и Приштиной вариант размена территорий, который, по сути, был не так и плох.

«По имеющейся информации, шла речь о возвращении населённого сербами Севера Косово под фактическую власть Белграда в обмен на две албанонаселённые общины на юге Сербии (Прешево и Буяновац), – напомнил основатель проекта balkanist.ru. – Абсолютное большинство косовских сербов (за исключением округа Штрпце, где осталось менее 8 тысяч сербов), наконец, вернулись бы домой под родные флаги.

Для них это было бы долгожданным возвращением в родную гавань. При этом Печская патриархия и все многочисленные сербских храмы и монастыри должны были быть переданы под управление структурами ООН, то есть получить экстерриториальный статус. Никто и никогда не стал бы обсуждать возможность передачи Печского престола под контроль Приштины. Но тот вариант разграничения был «заморожен» Берлином и лично фрау Меркель, не пожелавшей менять административные границы в Европе.

Раз нет проекта, то нет и причин для того, чтобы ломать копья, но сербская внесистемная оппозиция не желает униматься. Причем политическими кликушами во внимание не берется тот факт, что переговоры между Сербией и Косово не возобновятся пока не сформируется власть в стране, а этот процесс может быть отложен надолго из-за переноса парламентских и местных выборов, которые должны были пройти в апреле текущего года в связи с введением ЧС.

«Перспективы переговоров и поиска компромисса с Приштиной уже точно выйдут за пределы этого календарного года, – считает Бондаренко. – Чем руководствуются те, кто твердит, будто это случится не сегодня-завтра, кроме желания попиариться в СМИ, совершенно неизвестно. Не они ли подливают тем самым масла в тлеющий балканский костёр и подставляют свою страну? Любой кризис обнажает линии разлома, вскрывая врагов внешних и внутренних. Потому только солидарность может быть ответом на него. Солидарность для всего общества».