Олег Царев: У большинства объектов Евпатории украинские собственники с антирусской позицией

27.08.2018, Москва, Елена Острякова

Украинские владельцы многих крымских санаториев придерживаются антироссийских взглядов. Об этом в интервью севастопольскому изданию «Примечания» заявил бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев.

«Я привез детей из Донбасса – два автобуса детей с огнестрельными ранениями. Я их развозил в Евпатории по разным санаториям. Из общения с директорами санаториев выяснилось, что практически у всех объектов в Евпатории собственники украинские. Или политики, или судьи Конституционного суда, или прокурорские работники, или работники администрации, или депутаты Верховной Рады. Причем у подавляющего большинства из них антирусская позиция. Спрашивал директоров, чей это объект. А они мне: «Да вы его знаете». Директора эти – люди замечательные, постарались уделить детям максимум внимания, пролечить», – рассказал Царев.

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По его мнению, под национализацию в Крыму попали объекты лишь «редкостных врагов России», таких как олигарх Игорь Коломойский. В то же время объекты близкого к Юлии Тимошенко депутата Андрея Сенченко, выступающего с антикрымских позиций, продолжают работать в Балаклаве.