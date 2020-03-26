Олег Царёв: Через два месяца Зеленского сметут голодные бунты

26.03.2020, Ялта, Валентин Филиппов

Коронавирус поделит мир на страны, которые сохранят государственность, и на те, где будет царить хаос и разруха. Нельзя пройти путь Китая, не являясь Китаем. США пожертвует гражданами во имя экономики. Россия выберет компромиссный путь.

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В мире началось глобальное переформатирование, а на Украине продолжается мародёрство, разворовывание земли и кредитов МВФ. Запасов прочности – на два месяца, после чего голодные бунты могут свергнуть Владимира Зеленского. Верхушка в Киеве рассматривает два варианта для своего спасения – авральная продажа чернозёмов или же дефолт для «обнуления» всех обязательств перед Западом. Об этом обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову рассказывал Олег Царёв, ныне живущий в Ялте бывший депутат Верховной рады от Днепропетровска, поддержавший Русскую весну.

Валентин Филиппов: Украина выступает с потрясающей идеей, что Донбасс на переговорах должны представлять выходцы с Донбасса, сбежавшие на Украину. По этой логике Украину на этих переговорах должны представлять бывшие жители Украины, сбежавшие на Донбасс. Олег Анатольевич, вы готовы представлять Украину на переговорах по Донбассу?

Олег Царёв: Великолепный юмор. Украинцы – это те украинцы, которые уехали в Канаду, а остальные – второй сорт.

Валентин Филиппов: В свете этой страшной истерии по коронавирусу – выдержит ли экономика Украины еще и такой поворот?

Олег Царёв: Ситуация очень сложная. Невыполнение бюджета 20%, невыполнение доходной части. Это очень большая цифра. В этом году Украина должна вернуть в МВФ семнадцать миллиардов долларов. Общий долг страны, по-моему, около семидесяти или восьмидесяти миллиардов долларов. Сто двадцать миллиардов долларов – это корпоративный долг, это долги предприятий. Еще есть долги по облигациям внутреннего государственного займа. Короче, это получается такой ком.

Ситуация неподъемная. Эти долги никогда невозможно отдать, особенно невозможно отдать Украине в ситуации, в которой она сейчас находится.

Зеленского сейчас МВФ толкает на принятие двух законопроектов. Идут сейчас торги. Зеленский просит 4,5–5 миллиардов хотя бы по полтора миллиарда каждая итерация. Полтора миллиарда сейчас, полтора миллиарда после принятия закона, запрещающего реприватизацию Приватбанка, и полтора миллиарда после принятия рынка земли.

МВФ готов сейчас выплатить три миллиарда: полтора миллиарда после голосования о запрете реприватизации Приватбанка и полтора после принятия рынка земли. Идут торги, но, очевидно, что эти деньги способны только замедлить падение.

Я являюсь категорическим противником продажи земли украинской. Это всё, что осталось на Украине. Если землю продадут, то Украину, которую мы знаем… Она сейчас уже другая, чем та, которая была пять лет назад, ну, она станет совсем другой страной. Мы её потеряем безвозвратно.

Но, тем не менее, надо сказать, что при продаже земли власть способна на некоторое время удержаться. Это законсервирует ситуацию. Почему? Потому что приблизительные оценки продажи земли – пятьсот – тысяча долларов за гектар. При рыночной цене около двух триллионов долларов, если считать среднеевропейской цене, можно выручить двадцать – сорок миллиардов долларов. На какое-то время Украине этих денег может хватить.

Но, безусловно, кардинально это ситуацию не решит. Да, под это очень давит на Украину Сорос, используя МВФ, чтобы произошла продажа земли. Формируются большие пулы земли. Один из самых больших у Авакова. Используя радикалов, полицию, рэкетом и шантажом он смог сколотить большой пул. Потом идет Порошенко, ряд других бизнесменов. Из офиса нового президента сейчас очень активно ребята покупают землю, используют те средства, которые зарабатывают на новых потоках: газ, приватизация, нефть. И покупают землю ради того, чтобы потом эту землю выгодно перепродать.

Валентин Филиппов: Рынок земли еще не открыт, закона ещё нет, а они её уже покупают?

Олег Царёв: Они покупают права аренды, для того, чтобы потом иметь первоочередное право к продаже. Сорос тоже готовится к покупке. Если сейчас права аренды покупают от пятисот до восьмисот долларов, крайний случай тысячу долларов, то Сорос понимает, что потом приватизация будет стоить около полутора. Он предлагает крупным игрокам Китая, Саудовской Аравии, готов быть посредником и продавать пулы под миллион гектар. Рассчитывает, конечно, на этом всем крупно заработать.

Ситуация сложная. Голосов может не хватить. Зеленского очень активно сподвигают к введению чрезвычайного положения в стране, группа Авакова, Коломойского. Аваков выступил с заявлениями. Причем, эти заявления удивительно совпадают со многим из того, что говорил спикер Коломойского Дубинский, сам Коломойский. Это дефолт по внешним обязательствам, это введение чрезвычайного положения, это контроль за тестами на коронавирус со стороны национальной полиции, патрулирование национальной полицией, радикалами улиц.

Понятно, что, если будет реализован этот сценарий, особенно пункт введения чрезвычайного положения, то, в конечном счёте, власть в стране окажется в руках Авакова.

Почему я так считаю? Потому что тот путь, по которому сейчас идёт Зеленский – это пагубный путь. Запаса на предприятиях оборотных средств, возможность платить налоги, поддерживать предприятия на плаву, – хватает максимум на два – три месяца.

То же самое среднестатистическая семья. Без зарплаты, запасов, отложенных денег хватает на два – три месяца, после чего людям действительно нечего будет есть. В стране начнутся голодные бунты. Люди выйдут на улицы и сметут Зеленского, если он сам не напишет заявление.

Валентин Филиппов: Ну, написал Зеленский заявление. Еда от этого не появилась. Куда мы голодные бунты денем?

Олег Царёв: Надо просто запустить предприятия, но уже под контролем тех ребят, которые ходят по улице, зигуют и наводят порядок. В Германии, когда пришёл Гитлер, его ждали. Все ждали диктатора и все аплодировали.

Валентин Филиппов: Боюсь, что скоро тоже начнут ждать.

Олег Царёв: Вот такая же ситуация для Авакова очень важна, очень важно создать в стране ситуацию, чтобы было все настолько плохо, чтобы диктатора ждали. В такой ситуации, чем хуже, тем лучше.

Если будет объявлен дефолт, то сразу же рычаги, которые есть у Сороса, перестанут работать на Украине. А улица, радикалы и национальная полиция, национальная гвардия – это будет та единственная сила, которая будет распоряжаться в Украине.

В офисе президента об этом многие знают, поэтому Зеленского сейчас отговаривают от введения чрезвычайного положения. Но, тем не менее, я расцениваю, что всё-таки, шансы на то, что оно будет введено, достаточно большие. Уверен, что многие знают разницу между ЧС и ЧП. Чрезвычайное положение – это совершенно другая вещь, чем та, которая сейчас находится в Украине, и гораздо более жесткая. Власть действительно переходит в руки силовиков, уходит от президента. Поэтому вот такая вот ситуация.

Валентин Филиппов: В каждом городе уже есть своя «муниципальная варта» из АТОшников. Не приведёт ли это чрезвычайное положение к центробежным силам, когда каждый город поставит блок-посты, скажет: «мы сюда не пустим»? – «В условиях российской агрессии мы не можем доверять Киеву, там могут сидеть агенты Путина».

Олег Царёв: Да. «И главный из них Зеленский». Ну, давайте посмотрим на ситуацию. Майдан проходил с лозунгами: Уберём олигархов из украинской власти…

Валентин Филиппов: У нас каждые выборы проходят с этим лозунгом.

Олег Царёв: Зеленский на выборы проходил с этими лозунгами. Что мы теперь наблюдаем? Мы наблюдаем, что Зеленский собирает совещания, где с олигархами договаривается вместе выходить из этой ситуации сложной, с кризисом, связанной с коронавирусом на Украине. После совещания за каждым олигархом были закреплены определённые регионы Украины. Ну, например, Волынь, где Палица, и Запорожскую область отдали Коломойскому. Днепропетровск. У Рината Ахметова больше областей закреплённых и так далее. То есть, Украину раздали олигархам

Валентин Филиппов: Да.

Олег Царёв: Многие сейчас видели по телевидению, в youtube, как разговаривал Ярославский с заместителем губернатора Харьковской области. Это разговаривал хозяин Харьковской области. И представитель Зеленского уже выглядел очень бледно.

Какие следствия из того выбора, из того решения, который сделал Зеленский, повернулся лицом к олигархам? Во-первых, это уменьшение власти Зеленского. Он отдаёт свою власть олигархам. Это первое.

Второе – это усиление противоречий между олигархами. Почему? Потому что он их приближает, но приближает неравномерно. Премьер-министр сейчас Ахметова. Что мы видим? Уголь закрыли, который шёл с Донбасса через Россию на Украину, на котором зарабатывал Коломойский. Да, уголь сейчас идёт Ахметова с его шахт. Закрыли импорт дешевой электроэнергии, который нужен был Коломойскому, а покупаем дорогую ахметовскую. Вот эти противоречия – это конфликт.

И третий вывод – это фактическая федерализация. Каждый олигарх сейчас будет требовать для того, чтобы обеспечить выполнение тех задач, которые перед ними стоят, будет требовать своего губернатора, своих силовиков местных. Правильно сказал, Валентин, о том, что есть своя полиция, есть свои радикалы, свои воинские части. Это фактическая федерализация страны. Плохо это или хорошо, покажет время. Но на основе того, что ситуация на Украине будет ухудшаться, это может привести к тому, что Украина начнет распадаться. И это будут границы, центры распада.

Почему я говорю, что Зеленский неправильно поступает с такими жесткими методами по поводу карантина? Мы все наблюдали, как справлялся с кризисом Китай, успешно справлялся. Молодцы, они ввели карантин, они добились за счёт жесткой дисциплины, за счёт перевода экономики фактически на мобилизационное состояние. Они в самые короткие сроки вышли из этого кризиса. Сейчас восстанавливают экономику, уже восстановили и демпингуют на рынке металла и, тем самым, загоняют Украину еще в большую пропасть, потому что цены падают, металлургия на Украине останавливается плюс к тем минусам, о которых я говорил выше.

И что получается? Получается, что кто ещё способен, кроме Китая, повторить такой подвиг? Ну, Куба может, Северная Корея может. Южная Корея, может быть, может, потому что там фактически диктатура, несменяемость власти. Там при капитализме полное отсутствие политических свобод. Может быть, а кто ещё?

Валентин Филиппов: Российская Федерация. У нас обнулили сроки.

Олег Царёв: Может, немцы попытаются за счет дисциплинированности.

Валентин Филиппов: Там арабов много.

Олег Царёв: А кто? А ведь посмотрите что происходит. Происходит, что все страны копируют китайский опыт, не являясь Китаем. Не Китай не может повторить то, что сделал Китай. И, тем не менее, все просто дублируют китайский опыт. К чему это приведёт? Приведёт к тому, что и жизни не сохранят людей, и экономику разрушат.

Валентин Филиппов: Может в этом задача?

Олег Царёв: Что мы наблюдаем? Мы видим, что у нас реальная статистика говорит о том, что смертность около двух процентов от коронавируса. Это достаточно высокая смертность. Но, тем не менее, ни одна страна не делала повального тестирования, никто не знает точное количество заболевших. Кто перенёс на ногах, кто вообще не заметил, кто был болен, приобрёл иммунитет и об этом никто не знает, в том числе тот, кто болел. Если посчитать всех, может быть это будет меньше, чем два процента?

Вирусологи говорят о том, что любая эпидемия останавливается после того, как иммунитет заработает, то есть переболеют около шестидесяти процентов населения. Многие бы задали вопрос: так давайте быстренько переболеем.

Валентин Филиппов: Давайте.

Олег Царёв: Да, но Италия показала, что больницы не справятся с таким количеством заболевших. И тогда смертность действительно будет достаточно высокой.

Что нужно, чтобы понизить смертность? Понизить смертность – это, в первую очередь, аппараты ИВЛ. Искусственная вентиляция легких. Когда легкие отекают, когда поражаются не верхние дыхательные пути, как мы привыкли, поражается альвеолы легких, когда работает двадцать – тридцать процентов легких, очень важно, чтобы до тех пор, пока иммунитет справится с болезнью, хватало кислорода, и человек просто не задохнулся. Для этого нужны эти аппараты.

То есть, получается, что если одновременно заболеет очень много людей, этих аппаратов просто не будет хватать. То, что и происходит сейчас в Италии.

Я сейчас думаю, что благодаря русскому десанту, благодаря потеплению, там ситуация резко начнёт налаживаться. И получается, что карантин нужен, чтобы в какой-то степени растянуть время этого заболевания, чтобы люди попадали в больницу не массово, чтобы не было пика, а было растянуто, чтобы больницы успели помочь старикам, которые без помощи просто умрут, и подготовиться к эпидемии. Что мы видим.

Мы видим, что значительная часть стран повторяет путь Китая, не являясь Китаем. Останавливают, губят по примеру Украины, Италии, Испании, других стран. Фактически, два – три месяца в такой ситуации, и экономика будет нежизнеспособна, поднять будет очень сложно.

Многие государства, я считаю, потеряют свои территории, будут голодные бунты и будет очень сложная ситуация. Будут страны, которые занимают взвешенную позицию. Мы видим заявление Трампа, смотрим заявления сенаторов, следим за американскими СМИ. У меня есть все основания полагать, что Америка выбрала другой путь.

Валентин Филиппов: А Америка не выбрала путь воспользоваться этим корона вирусом и поделить мир, мировую экономику на «удобные сарайчики»?

Олег Царёв: Мы сейчас к этому вернёмся.

Так вот, я считаю, что где-то к середине апреля, максимум к концу апреля будет заявление Трампа о том, что Америка не будет вводить драконовские методы, те, которые вводят сейчас в некоторых странах Европы. Не будут.

Почему? Потому что они просчитали – три месяца такого карантина, и Америка просто разлетится вдребезги. Они просто не смогут сохранить Соединённые Штаты. И между сохранением государственности и сохранением жизней американцев, они выберут сохранение государственности. Потому что, если разрушится государственность, потери будут гораздо больше, и людей погибнет гораздо больше. Мы видим это по примеру Советского Союза.

Валентин Филиппов: И Украины сейчас.

Олег Царёв: И Украины сейчас, да. Поэтому, я так думаю, что три государства, как минимум сохранится. Это Китай, который пошёл по своему пути, Соединенные Штаты, которые пошли по своему пути, и Россия, которая пытается, в общем-то, сейчас выбирать компромиссный путь.

Валентин Филиппов: Ну, давайте прямо. России помогает Бог. Там ещё такая штука.

Олег Царёв: Россия сейчас, да, всё делает спокойно, да, вводится карантин. Но, при этом, экономика не гробится.

Валентин Филиппов: Не гробится.

Олег Царёв: Первое – это экономика. Потому что не будет экономики – не будет государственности. Мы должны выйти из кризиса сильнее, чем в этот кризис мы зашли. Русские относятся к смерти фаталистически.

Валентин Филиппов: Это да.

Олег Царёв: А по жизни дисциплина тоже нам не свойственна.

Валентин Филиппов: Не свойственна.

Олег Царёв: Поэтому, китайский путь не для нас. Валентин, вы сказали о том, как поделится мир.

Валентин Филиппов: Как его поделят, а не как он поделится.

Олег Царёв: Он поделится на страны, которые выживут, которые примут правильную позицию, которые сохранят государственность, и страны, которые будут в хаосе и в разрухе.

И мне бы очень хотелось, чтобы в Украине всё было тоже очень хорошо.

А для того, чтобы в Украине всё было хорошо, надо объявлять дефолт сейчас. Сейчас, пока Сорос ещё не нажился на ОГВЗ, они два миллиарда вывели, ну, хватит уже, наелся. Объявлять дефолт, потому что Украина просто не в состоянии выплатить все долги. Надо запускать экономику, надо отменить вот эти драконовские меры, которые остановили Украину, потому что через два-три месяца начнутся голодные бунты.

Валентин Филиппов: Вот вы говорите умные вещи. Если ты такой умный, почему ты сейчас не на Украине? Вы это политбюро видели, этот иконостас? Вы кому советуете? У них вообще даже не это в голове. Разве не так?

Олег Царёв: К сожалению, да. Не всё так хорошо.

Валентин Филиппов: Олег Анатольевич, у меня к вам вопрос, всё-таки, по России, которой помогает Бог и Путин. Крым. Не пострадает ли экономика Крыма от возможных разумных мер карантина? Ведь, что бы мы ни говорили, сильно мы от отдыхающих зависим. За исключением Севастополя, который зависит от отдыхающих военных.

Олег Царёв: Ну, что касается Ялты, то здесь лечили туберкулёз, а палочка Коха, она достаточно невосприимчива ко всему этому. Уж если ехать спасаться от вируса, то точно на ЮБК.

Валентин Филиппов: Тогда будем надеяться, что такая идея всё-таки возникнет в Минздраве Российской Федерации, и они просто всех отправят сюда, в Ялту.

Олег Царёв: Готовы всех встречать.