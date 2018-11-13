Олег Царёв просит власти России не выдавать Украине антимайдановца

13.11.2018, Москва, Валентин Филиппов

Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев, один из немногих украинских политиков, поддержавших Русскую весну, обратился к властям России с призывом не допустить депортации на Украину активиста Антимайдана из Харькова.

Об этом говорится в открытом письме Царева.

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«27 октября 2018 года, при выезде из ДНР в Российскую Федерацию, на пункте перехода Матвеев Курган был задержан и помещен в СИЗО Ростова-на-Дону гражданин Украины Михайличенко Сергей Петрович, имеющий вид на жительство РФ, зарегистрированный в Воронежской области.

Сергей до 2014 года был помощником депутата Верховной Рады Украины от Партии регионов. С конца 2013 года, буквально с первых дней «майдана», приехал в Киев из Харькова, был активным участником движения «Антимайдан» в составе Жилинского Оплота. Сергей – один из руководителей Оплота. После Киевского Майдана Сергей вместе с Оплотом активно участвовал в событиях Русской Весны в Харькове.

Дальше стандартная история. После того, как руководство Харьковской области и г.Харькова после покушений и угроз приняли «лояльную» позицию по отношению к новому правительству Украины, в Харькове начались преследования сторонников «Антимайдана» и пророссийски настроенных граждан – Евгений Жилин (убит в Москве), Демент Юрий (убит на Украине)…

Кого не убили, не посадили, те были вынуждены бежать или в Россию, или на Донбасс. Михайличенко Сергей и Черный Дмитрий уехали в Россию. Уехали, но не сдались, не опустили руки. Поддерживали оставшихся в Харькове, помогали ДНР и ЛНР, являлись организаторами и основателями общественной организации ДНР «Молодая Республика». Продолжали дело Оплота и оказывали помощь молодым спортсменам ДНР, Крыма.

Уехав из Харькова, команда Жилина, тем не менее, оказывала серьезное влияние на внутригородские процессы», – сообщает политик.

Олег Царёв лично знает задержанного. Характеризует его, как человека, последовательно боровшегося с киевским режимом в самом Киеве, в Харькове и на Донбассе. Более того, Сергей Михайличенко – личный враг Авакова, министра внутренних дел в нацистском руководстве Украины. То, как Арсен Аваков сумел подать Михайличенко в международный розыск, Олег Царёв описывает с печальным знанием дела:

«Аваков поднимает из архива уголовное дело по преступлению, совершенному в 2013 году. Уголовное дело в своё время уже было расследовано. Преступник, его совершивший, уже осужден и отбывает справедливое наказание. Тем не менее, Аваков организовывает пересмотр дела и пристегивает к нему своих врагов, вследствие чего Михайличенко Сергей в 2014 году был заочно обвинен в убийстве и похищении и объявлен в международный розыск – Интерпол. Иезуитство в том, что по этому делу Сергей ранее проходил свидетелем со стороны пострадавшего. Теперь из него сделали обвиняемого.

На данный момент МВД Украины требует экстрадиции Михайличенко на Украину. Все мы, и сам Михайличенко Сергей, понимаем, что экстрадиция закончится для него смертью – его просто убьют в камере, без суда, без разбирательств, как это произошло со многими другими врагами действующей украинской власти. Таким образом, убили в камере другого моего знакомого – Олега Нетребко, выданного из Белоруссии. Олега обвиняли в организации избиения майданной журналистки Тани Черновил. Уверен, что так же поступят и с Сергеем», – пишет политик.

Что интересно, враги Авакова, как правило, – это харьковчане из организации «Оплот», с завидной регулярностью умирают в тюрьмах, и просто на улицах. И даже в других странах, включая Российскую Федерацию. В своём стремлении физически уничтожить оппонентов, киевский режим не останавливается ни перед чем. В том числе, мастерски использует несовершенство нашего российского законодательства.

«Мы все, друзья Сергея, коллеги, единомышленники очень просим подойти неформально к этому вопросу, ведь жизнь человека превыше всего. Просим не экстрадировать Михайличенко Сергея Петровича на Украину и тем самым сохранить ему жизнь», – призывает Царев.