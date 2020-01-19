Олег Царёв: Россия проиграет, если не защитит русских

19.01.2020, Москва, Валентин Филиппов

Скандал с прослушкой правительства Украины – продолжение конфликта между Соросом, Коломойским и «Кварталом». Зеленский собирает голоса в Раде для голосования по продаже земли и предоставлению Донбассу особого статуса. Русский язык на Украине будет уничтожаться, а русские преследоваться, пока Россия не начнёт их защищать.

О том, что есть два пути возрождения Донбасса. Первый – запуск всех предприятий и организация сбыта продукции. Второй – федеральные дотации, обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову рассказал Олег Царёв, экс-депутат Верховной рады и экс-спикер парламента несостоявшейся Новороссии.

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Валентин Филиппов: Кому на Украине нужен был этот скандал с прослушкой чиновников правительства во главе с премьером Гончаруком? Чьи это интриги?

Олег Царев: Ну, конфликт-то застарелый, мы говорили еще до Нового года о том, что Гончарука хотят убрать. Из трех основных команд, которые сейчас во власти, – команда «95 квартала», команда Сороса и команда Коломойского, – команда Сороса взяла слишком много власти. У них премьер-министр, у них Нацбанк, у них генеральный прокурор, у них «Укроборонпром» и так далее, и так далее. Это несправедливо с точки зрения остальных участников концессии, и Гончарука, да, попытались таким образом подвинуть.

Валентин Филиппов: Записи уже удалены с Ютуба, но мною скачаны и лежат у меня в архиве. Меня там больше всего покорила полная некомпетентность собравшихся людей на этом совещании.

Будто это были какие-то студенты-первокурсники, которые мечтают скачать реферат в интернете.

Во-первых, они все тупые, во-вторых, они ничем не управляют, они даже не понимают, кто управляет. Они ничего не решают и не знают, что будет дальше.

Зачем же бороться за такую должность?

Олег Царев: Они не сидят для мебели, они выполняют определенную функцию, ими очень Сорос доволен, и Пинчук доволен. Потому были приложены все усилия для того, чтобы разрулить эту ситуацию. В Украине сейчас смеются, что Гончарука не снимут по той причине, что он не в то место написал заявление, он должен был писать не на парламент, не на Зеленского, а на Сороса заявление.

Так что вы хотели спросить?

Валентин Филиппов: Так я и спросил. Я просто пришел к выводу, что эта должность не имеет смысла.

Олег Царев: Она имеет смысл. Поверьте, там нет бедных людей, они только выглядят дураками, поверьте, они совершенно не дураки и решают свои вопросы… Вот посмотрите на ушедшего в отставку Луценко, он дурак дураком, он у нас был, я помню, в самом начале парламента за клоуна, тапочки белые Кучме приносил на трибуну, а видите как… миллиардер.

Валентин Филиппов: Не, ну, столько лет ему менты просто чемоданами… просто вот пирамида была, пылесос такой, высасывала деньги.

Олег Царев: Дурак, клоун, пьяница, алкоголик, да? Всё у него хорошо. Они только выглядят дураками, а так у них всё в жизни хорошо.

Валентин Филиппов: Тогда меня интересует Донбасс. Сейчас появилась такая программа, что социальное положение на Донбассе, социальные стандарты, уровень жизни, будет равняться через пару лет, уровню стандартов Ростовской области.

Олег Царев: Задача стоит правильная. Вопрос – как выполнять. Есть два механизма, два сценария, которые могут привести к выполнению этой задачи.

Первый сценарий – это запустить все предприятия. В свое время мы считали, на старте всего нашего движения «Новороссия», мы проводили, считали по Донецкой и Луганской области… Я встретился с Рогозиным, посмотрели с вице-премьером, тогда еще. Мы поговорили о том, как запустить, что для этого нужно сделать, посчитали налоги, посчитали расходную часть, мы вышли на уровень жизни выше, чем средний по России, если бы мы всё это запустили, всё работало, если бы не началась война.

Поэтому, первый сценарий – это запустить то, что работает. Понятно, что это не вся Донецкая и Луганская области, понятно, что у меня сейчас нет тех цифр, которые были, для того, чтобы сказать точно, определенно. Но, однозначно, можно за счет сил региона поднять заработные платы, пенсии, отремонтировать дороги.

И второй путь – это дотации, дотации, выплата пенсий и зарплат госслужашим. Причем сделать так, чтобы они действительно были на уровне Ростовской области. И при этом руководство Республик будет заинтересовано, чтобы как можно меньше людей осталось в Донецкой и Луганской области, для того, чтобы меньше было социальных выплат.

Мне нравится больше первый вариант.

Валентин Филиппов: Мне первый тоже вариант нравится, но для этого нужна хотя бы российская легализация. Чтобы эти предприятия могли работать через Россию.

Олег Царев: Совершенно необязательно. Вот в конце прошлого года меня пригласили на радио «Комсомольская правда», мы говорили про Донбасс, между прочим, я сказал такую вещь, что сейчас в Ростовской области прогремело дело угольной мафии, было много уголовных дел, много нехороших людей осудили за то, что они брали в Донецке и Луганске уголь, переделывали сертификат происхождения, якобы он российский, там что-то с ним делали, подмешивали и продавали за границу, нарушая российское законодательство.

Я сказал о том, что эта проблема должна была быть решена на государственном уровне. Уж если ее решали бизнесмены, где-то подмазывая кого-то, где-то там…

Слава Богу, там никого не посадили, там массово давали условные сроки. Но вот после этой передачи пошло… мне ростовчане позвонили и сказали, что по Ютубу передают эту передачу друг другу, все смотрят. То есть, это было буквально, ну, я говорил об этом не больше минуты, а может секунд 37, и начали пересматривать уголовные дела и отменять выданные сроки.

Валентин Филиппов: Ну, рано или поздно этих людей наградят, я уверен.

Олег Царев: Поэтому, не обязательно что-то такое делать на государственном уровне. Где-то надо на что-то закрыть глаза. Не обязательно признавать эти республики, можно всё сделать и так. Россия большая страна.

Валентин Филиппов: Хорошо. На сегодняшний день урегулирование на Донбассе идет как-то очень уж сложно. То есть, говорят, что боевые действия активизируются. Или врут? Или у вас нет такой информации?

Олег Царев: У меня есть информация о том, что Офис президента работает вовсю для того, чтобы 300 голосов набрать, внести изменения в Конституцию и закрепить особый статус Донбасса.

Валентин Филиппов: Это вот со стороны Украины?

Олег Царев: Со стороны Украины. И вся вот эта вот интрига с Гончаруком, она органично вплеталась в то, что Богдану было дано поручение – собрать голоса под несколько законопроектов: один – это земля, там надо было большинство голосов – 226, и 300 голосов за административную реформу. В административную реформу хотят провести сразу же особый статус Донбасса.

И вот во время этих всех торгов, все понимают, что это последнее, когда можно поторговаться очень серьезно с властью, и поэтому выдвигался целый пакет, все выторговывали себе все, что хочешь.

Очень много было торгов по новым назначениям в правительство. И Гончарука надо было немножко, как бы, его аппетиты, его статус надо было снизить.

Очевидно, что Зеленский не обиделся. Я хочу сказать, что всех чиновников на уровне от министра и выше записывают. Вице-премьер и премьер очень часто разговаривая… я был очень долго во власти, премьеры менялись, но разговариваешь, и что-нибудь спросишь эдакое, а тебе показывают пальцем вот так, и делают такой вот жест, что не надо здесь в кабинете говорить. Поэтому все понимали, что пишут – и Гончарук, ну понятно, что он не гений, но должен был понимать, что в любом случае его пишут.

Как мне сказали, для Зеленского все эти эпитеты, которыми наградил его Гончарук, не были новыми, он регулярно получал информацию о переговорах, кто что сказал, кто кого как назвал. И Зеленскому больше не понравилось то, что информация эта, ведь она ударила не только по Гончаруку, она ударила по всей власти.

Валентин Филиппов: Да, то есть десакрализация очень серьезная, на самом деле.

Олег Царев: Дескарализация серьезная. То, о чем вы, Валентин, говорили в самом начале передачи, и его больше это шокировало. Ему не понравилось то, что ему пришлось принимать решения. Тут ещё Гончарука подкрутили о том, что его все равно не снимут, и поэтому он должен поднять свой статус, рейтинг и заявить о том, что он готов написать заявление и написал заявление, хоть он это заявление написал ещё при вступлении в должность, и ситуация этим обострилась. Но, в результате все получили всё, что хотели.

Валентин Филиппов: Олег, у меня такой вопрос по поводу собирания голосов. Идут навстречу Российской Федерации, чтоб как-то уладить отношения?

Но почему тогда одновременно продолжаются гонения на русский язык? Или Россия не поднимает этот вопрос на переговорах?

Ведь при голосовании за закон об украинизации школ в Раде молчала даже «Оппозиционная платформа»!

Олег Царев: Валентин, вопрос совершенно правильно задан. То, что происходит это возмутительно. Подписан газовый транзит. Но что мешало сказать: «Не подпишем. Не будет газа. Не будет ещё чего-то, будут персональные санкции».

Но заступиться за русских… Вот, сколько лет я помню, столько лет работают грантоеды на Украине, последовательно, четко, определенно работают против русского языка, против русской истории, против русской культуры, тратят сумасшедшие деньги, стоят насмерть и умирают.

Ну почему Российская Федерация ничего не делает? Вот поэтому мы и проигрываем. Вопросы газа, они нужны… работает Альфа-банк, работают коммерческие структуры, все хорошо, главное чтобы все было хорошо и у всех было всё хорошо. Но они не понимают то, что всё проиграем, всё проиграем.

Валентин Филиппов: Но ведь и в Верховной раде молчала вся «оппозиция»!

Олег Царев: Ну, все плохо.

И до тех пор, пока не поменяется ситуация здесь, в Российской Федерации, потому что в первую очередь защищать русских должна Россия. Русские, потом оставшись в республиках, чувствуя поддержку – это лучшие лоббисты Российской Федерации. Почему все страны поддерживают свои нацменьшинства в других государствах? Потому что это их помощники.

Вот, к сожалению, так. Вопрос правильный, задан правильно, но ответа на него нет и, к сожалению, пока не будет.