Олег Царёв: Вероятность возвращения Донбасса Украине – 90%. Мы не забудем наших предателей

27.07.2019, Киев, Валентин Филиппов

Запад решил, что содержать антироссийскую Украину за свой счет очень дорого. Надо переложить затраты на Россию. Донбасс со стратегическими предприятиями «впихнут» обратно под контроль Киева. За право быть посредником в налаживании отношений с Россией конкурируют Виктор Медведчук, Игорь Коломойский и Владимир Зеленский.

О жабах и гадюках украинской и международной политики обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв.

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Валентин Филиппов: У нас в импровизированной студии Олег Царёв. Как я его называю – народный депутат, перешедший на сторону народа. Здравствуйте, Олег.

Олег Царёв: Спасибо, здравствуйте.

Валентин Филиппов: Олег, на Украине большая беда. На Украине некому вести свадьбы. На Украине детские праздники проходят без клоунов. КаВээНщики бояться выходить на улицу. Их хватают и отправляют на государственные должности, руководить СБУ, МВД, таможней.

И сейчас объявлено о проведении ещё и местных выборов.

Скажите, таким людям, как Кернес и Труханов надо в срочном порядке учиться играть в КВН и вести свадьбы, или найдутся ещё КаВээНщики, которые могут занять места местных руководителей?

Олег Царёв: Действительно, кадров очень не хватает. Я думаю, что скоро из этих на улице, которые снимаются, панды, крокодильчики, чебурашки, и берут деньги за фотографии, будут формировать из них местных депутатов. Действительно, команда 95-Квартала отчаянно нуждается в кадрах. Они на этом выиграли выборы. На том, что они приведут людей, не связанных с политикой, со старой властью. И поэтому людей не хватает.

Кроме того, в формировании списков принимали участие ответственные сотрудники курирующей стороны. Соединённых Штатов. И ряд товарищей повычёркивали, – потому, что они имели отношение не столько к старой власти, а вот, например, работал в КГБ. Был когда-то сержантом. Повод – до свидания. Есть целый ряд факторов, по которым вычёркиваются люди.

Действительно, мы ещё не знаем, каких политиков мы приобрели. Судя по тенденции, каждый уходящий президент предаётся анафеме более сильной, чем предыдущий. Если так будет идти, то через год-два начнут проклинать Зеленского. И, как минимум, мы можем сказать, что у нас был лучший клоун на постсоветском пространстве – мы его потеряли. У нас был чемпион Мира Кличко – мы его потеряли. Теперь мы потеряли хорошего артиста. И, судя по всему, у нас был Вакарчук, голос Украины, мне нравятся его песни. Несмотря на то, что он исполнял на майдане и всё такое. Я стараюсь не обращать внимания. Точно так же слушаю ранние песни Макаревича, и стараюсь не сопоставлять с тем человеком, в которого он сейчас превратился…. В кого превратился.

Валентин Филиппов: Меня другой вопрос интересует. Понятно, что вся эта компания очень сильно управляемая. Так кем она больше управляемая? Американцами или господином Коломойским?

Олег Царёв: Украина, кроме геополитического значения, как соседа России, это страна, через которую можно раскачивать Россию, это страна, из-за которой можно вводить санкции против России, это транзитная страна. Но это ещё страна, на которой можно достаточно хорошо заработать.

И не смотрите на бедность людей. Страна большая. Тем много. Банковский сектор, чернозёмы, приватизация, которая ещё не закончена. Порты, железная дорога. Поставки газа, нефти.

На этих темах сидели демократы (демократическая партия США). Вот где мой товарищ, Коля Злочевский, однопартиец бывший. Ну, это одна из тем. Вообще, таких тем много. И сейчас существует некая конкуренция, кто будет этими темами заниматься.

Игорь Валерьевич хочет заниматься всем самостоятельно.

Валентин Филиппов: Я его понимаю.

Олег Царёв: Именно поэтому он хочет быть главным посредником с Российской Федерацией. Вот торговля. Это самые большие деньги. Газ, нефть и нефтепродукты взять под своё крыло. Он в этом разбирается.

Он хочет забрать НацБанк. Ему это было обещано. И все противоречия с «Оппозиционной платформой» – это основа, это фундамент этих противоречий.

Но точно такие же противоречия существуют между американцами и Коломойским. Они считают – да, молодец, помог сдвинуть Петю, но живи-ка ты лучше в Израиле. И лучше оттуда не выезжай. Нечего тебе тут управлять.

Поэтому, когда назначали Богдана, был большой скандал. То есть, американцы хотели, чтоб был руководителем администрации Баканов. Но они сейчас довольны тем, что он руководитель СБУ. Именно поэтому Баканов сейчас находится в США, организовывает туда приезд Зеленского. Он контактное лицо. У него сложились отношения. А Андрей Богдан несколько отошёл от Игоря Валерьевича, чем Игорь Валерьевич не очень доволен. Но это можно понять, у него такие полномочия, он рядом с президентом. А Игорь Валерьевич ни у кого из своих партнёров и сотрудников не вызывал желания проявлять личную преданность тогда, когда они от него уже не зависят.

Вот такая вот ситуация.

Там, действительно, есть противоречия между американцами и Коломойским в связи с тем, что американцы хотят тоже поучаствовать и сделать гешефт. Быть не только политическими кураторами.

Валентин Филиппов: То есть, чтоб оно ещё как-то окупалось. Всё логично. А вы мне объясните, а, вообще, России надо ли налаживать отношения с Украиной? И, если вдруг налаживать, или просто сосуществовать, то что? Идти на контакт с Коломойским?

Олег Царёв: Сейчас контакты между Украиной и Россией проходят по трём векторам. Даже можно считать – по четырём.

Запад и США. Через них идёт контакт с Украиной. Это первый.

Второй – это Виктор Медведчук.

Третий – Игорь Коломойский.

Ну и команда Зеленского тоже пытается выстраивать свои контакты. Они аргументируют тем, что: зачем какие-то посредники? Есть министр иностранных дел, есть президент и президент, есть посол, ну, будет посол в Украине….

Валентин Филиппов: Ну, если будет….

Олег Царёв: Ну, вот есть государство. Есть государственные органы. И не нужны посредники.

Валентин Филиппов: Они же сами разорвали договор о дружбе, у нас нет никаких отношений дипломатических.

Олег Царёв: Валентин, они сейчас готовы всё это восстанавливать.

Валентин Филиппов: А надо ли нам? Вот, России это надо?

Олег Царёв: Это вопрос не ко мне.

Валентин Филиппов: Ну, слушайте, Россия – это мы. Вот, положа руку на сердце.

Олег Царёв: Если я начну высказывать своё отношение, то потеряется ценность той информации, которую я говорю, как эксперт.

Валентин Филиппов: Согласен.

Олег Царёв: Была ситуация, в которой Пётр Порошенко обещал сделать мир, прекратить войну, восстановить отношения с Россией, и именно поэтому был признан. Были некие гаранты, друзья его в Российской Федерации, которые всё это гарантировали. Но у него ничего не получилось. Не получилось потому, что Запад и США, в тот момент команда Обамы, были нацелены на войну.

Теперь ситуация кардинально поменялась. Если бы концепция не поменялась, Пётр Порошенко был бы сейчас президентом на второй срок. Он сделал неверный выбор. Он поддержал Обаму. Он выступил против Трампа. Такое дело, политика, она не знает друзей и врагов. Личных. Выгодно – работаем. Не выгодно – не работаем. И сейчас не выгодно.

Поменялась концепция. Поменялась давно. Поэтому когда я слышал многочисленные полит-шоу российские, я сразу выключаю, но пока я успеваю дотянуться до пульта, я слышу, что ряд экспертов заявляет, что «будет большое наступление», «американцы давят на Петра Порошенко», «Пётр Порошенко заинтересован в войне», а у меня другая информация.

Я всегда говорил: «Большой войны не будет». Потому, что американцы и Запад держали Петра Порошенко за руки. Все его провокации, направленные на то, что бы всё-таки влезть и устроить какую-то активити на границе с Донецкой и Луганской Республиками или в Керчи, – они пресекались на корню. Потому, что поменялась концепция. А он продолжал ехать в том же направлении.

И поменялась концепция, и в эту концепцию вписывается Зеленский. Поэтому, какие бы ошибки сейчас Зеленский ни допускал, пока он будет двигаться в сторону прекращения войны на Донбассе и замирения с Россией, его будут поддерживать.

Валентин Филиппов: Хорошо, а в чём выражается это «замирение с Россией»? Вот у нас танкер захватили.

Олег Царёв: Я не окончил эту тему. Потом вернёмся, продолжим.

Почему поменялась концепция?

Вы что, думаете, что Запад хочет, чтоб Украина опять стала с Россией, и чтоб вошла в Русский Мир?

Валентин Филиппов: Нет, конечно.

Олег Царёв: А почему тогда поменялась концепция? Потому, что невозможно дальше Украину отрывать от России в том состоянии, в котором Украина сейчас находится. Надо либо просто гигантские деньги давать Украине на разворовывание, на проживание, и это будет очень дорого.

Валентин Филиппов: А надо, чтоб Россия оплатила?

Олег Царёв: Да. Ну, оплатила не обязательно прямым рублём. Запад хочет прийти на Украину. Он хочет вложить деньги. Он хочет купить предприятия. Он хочет позаходить во все большие бизнесы. Хотят зайти большие корпорации. Хотят зайти в банковскую систему. Но в страну, где идёт война, не заходят деньги. То есть, надо прекратить войну.

Украина, которая воюет – она дорогая. Если Украина прекратит войну, если начнёт торговлю с Российской Федерацией, всё станет гораздо дешевле. Поэтому, перед Зеленским стоит задача прекратить войну и восстановить торговлю с Россией.

Возвращаюсь к предыдущему вопросу, каким образом и что значит «прекратить войну». Это значит выполнить минские соглашения. Провести обмен пленными. Принять закон о федерализации или автономии Донбасса.

Кстати, как этот закон ни принимай, там обязательно нужно проводить перевыборы. И это просто в кассу Владимиру Зеленскому. Он будет вынужден провести перевыборы и на Донбассе, и на всей Украине. Причём, делать это надо будет быстро. Принимается закон, назначаются выборы, проходит амнистия, восстанавливается торговля с Донбассом.

Ради того, чтобы восстановилась торговля, надо вернуть предприятия собственникам под управление. Вот этот процесс будет достаточно быстро реализовываться. И вероятность такого сценария около 90%.

Валентин Филиппов: То есть, Донбасс сдадут Украине?

Олег Царёв: Я говорю с точки зрения вероятности на сегодняшний момент. Если ничего не поменяется. Просто знаю, кто с кем разговаривает. Какие идут договорённости. Какие обещания. И даже между разными векторами работы с Украиной существует конкуренция, кто быстрее и лучше выполнит поставленную задачу.

И вот эти заявления Коломойского о гражданской войне, и всех других, это сигналы о том, что «я самый лучший посредник» и «я самый пророссийский».

Валентин Филиппов: Ну, хорошо, ну, а как?

Олег Царёв: Для Коломойского всё не имеет значения. Украина, Россия, США. Ему главное – деньги. И если хоть немножко поменяется ситуация, то это будет тот человек, который будет с российским флагом встречать на границе Украины.

Валентин Филиппов: Я не уверен, что все, кто будут заходить, они правильно воспримут Коломойского с флагом. Даже если это будет российский флаг.

Олег Царёв: Ну, посмотрите, ряд федеральных каналов облизывали Коломойского…..

Валентин Филиппов: А у сержанта автомат. А на броне сидит сержант.

Олег Царёв: Прошла целая пиар-кампания внутри Российской Федерации, оплаченная щедро Игорем Валерьевичем. У меня мои знакомые, друзья, говорят: Олег, ну что ты? Всё меняется. Ты на Савченко посмотри. Была наводчица, а сейчас впору давать «героя России».

Мы когда начали говорить за Одессу, они начали говорить: – да забудь ты про эту Одессу и Коломойского….. Мы поругались, и я больше с ними не общаюсь. С хорошими друзьями…..

Валентин Филиппов: А в Кремле считают возможным с ним иметь дело?

Олег Царёв: Я сказал достаточно, чтобы не уточнять.

Валентин Филиппов: В этой ситуации мне стало интересно, как себе представляют вхождение Донбасса в состав Украины. Вот что делать с Народной Милицией? Что делать с Вооружёнными Силами? Они же всё равно есть.

Олег Царёв: Специально была названа «Народная Милиция», и в случае автономии будет милиция местная. Муниципальная.

Валентин Филиппов: Вы считаете, что Украина пойдёт на это? Что эту территорию будет контролировать Народная Милиция с танками?

Олег Царёв: Ну, с танками. Да.

Валентин Филиппов: Хорошо. А Аваков останется?

Олег Царёв: Сейчас идёт напряжённая работа, чтобы Аваков не остался. И это будет реперная точка. Это знаковая вещь. Если Зеленский дожмёт, и Аваков уйдёт с министра МВД, значит, он играет по-серьёзному, по крупному, и способен на сильное решение.

Да, если уходят в оппозицию Юля, Аваков, Медведчук, Петя Порошенко, то это сильнейшая оппозиция. У Зеленского большинство, но большинство какое? И чуть-чуть недовольный Коломойский внутри его большинства. Это аморфное большинство. Это отлично, что они никогда не были в политике, не имеют опыта депутатов, никогда не были во власти. Но, поверьте мне, депутату четырёх созывов, я к четвёртому созыву только научился ставить министров на место, вынуждать их делать, как нужно мне, спорить на равных с генеральным прокурором и так далее. Это всё с опытом приходит. Кто-то раньше, кто-то позже, может, я такой, что мне понадобилось слишком много времени….

Валентин Филиппов: Ну, да. Может если бы Вы быстрее ориентировались, то я не знаю, кто бы сейчас президентом был. Может уже бы Украинский Федеральный Округ был бы.

Олег Царёв: Я сомневаюсь, что там продвинутые кадры у Зеленского, которые с первого созыва начнут разбираться, как работает властная система. Поэтому, мы получим очень мощную оппозицию и очень слабую фракцию Зеленского.

И конфликтный Коломойский, который сам по себе такой человек. Он харизматичный, он умный, он энергичный. Он не боится конфликтов. Он в состоянии конфликта чувствует себя комфортно. Все остальные олигархи, когда у них получался конфликт с Коломойским, были готовы уступить, лишь бы выйти из конфликта. А он был всегда готов к конфликту.

Валентин Филиппов: Ему весело. Его штырит.

Олег Царёв: Да. И тут он получает такие рычаги! А у него врагов пол-Украины. Он их будет всех догонять, и это станут враги Зеленского.

Валентин Филиппов: А вы мне скажите главное, что людей интересует. Вы на высоких уровнях всё рассказали. А не изменится ничего? Вот я же говорю, танкер захватили. Я каждый день читаю доклады СБУ, что арестован очередной агент Путина. Отправлен за решётку.

Олег Царёв: Можно делать вид, многие сознательно делают вид, что ничего не меняется. Но впервые отвели войска.

Валентин Филиппов: Но, там, в одной точке, в которой договорились три года назад.

Олег Царёв: При Петре Порошенко ни о каком отводе войск речи не было. Да, случился этот инцидент с захватом танкера. И что? Лично Зеленский вмешался и сказал моряков отпустить. И их отпустили. Сразу же.

Валентин Филиппов: Ну а танкер оставили.

Олег Царёв: Ну, пока оставили. Там посмотрим.

Валентин Филиппов: Аресты простых людей продолжаться по национальному признаку.

Олег Царёв: Выпустили Ефремова.

Валентин Филиппов: Знаете, ваш Ефремов людей интересует гораздо меньше. Ефремов такой же предатель, как все предатели из Партии Регионов. Кроме Олега Царёва, который единственный развернулся, в морду получил на каком-то эфире, поехал, был в Донецке, воевал, все дела. А эти все – они сбежали.

Олег Царёв: А теперь они говорят не так. Эти все сбежавшие «мы тут были на месте, нам было тяжело»….

Валентин Филиппов: А простые люди? Простых людей-то держат. В Одессе держат. Ещё где-то. Ефремова отпустили, ну и чёрт с ним.

Олег Царёв: Всё начнётся с обмена пленных и задержанных. Я думаю, что все процессы начнутся с этого. И когда это начнёт происходить, всё сразу будет понятно.

Валентин Филиппов: Ну, хорошо, дай Бог. А так Украину мы потеряли…. Всё уже…

Олег Царёв: Ну, так сложно сказать. Украина с Россией была почти всегда вместе. И когда была вместе – всё было хорошо. А когда была какая-то смута в России и на Украине, они распадались. Это было больно. Это было сопряжено с большими неприятностями. Катастрофами. Но, мы столько лет вместе! Ну, расходились – сойдёмся. Ведь мы сейчас обсуждаем тактику. Какие-то вещи, которые сейчас происходят. Назначат – не назначат Авакова. Отпустят пленных – не отпустят. А История работает на больших расстояниях и большими числами.

Валентин Филиппов: Ну, этим всегда можно себя успокоить.

Олег Царёв: Ну, надо же что-то делать! Надо как-то себя успокаивать! Ну, нельзя быть всё время не успокоенным!

Самое главное, что мы не сдадимся.

Валентин Филиппов: Мы – нет.

Олег Царёв: Можно через многих и через многое перешагнуть, но мы-то не забудем. И товарищей наших не забудем. И героев наших не забудем.

И предателей не забудем.

Как только ситуация будет меняться, мы здесь есть, мы никуда не делись.