Олег Сенцов соснул тунцов

21.07.2021, Киев, Александр Ростовцев

Новости Украины

Ровно шесть лет назад в России начался суд над террористом Олегом Сенцовым, которого украинская пропаганда раскрутила как невинную жертву и гениального режиссёра. По возвращению в Киев оказалось, что кинематографическая карьера бывшего зека идёт с громким бульканьем на дно.

«ПолитНавигатор» уже сообщал, что на днях «деятель искусств» разразился в своей ленте Facebook жалобным воплем – государство отказалось финансировать его фильм под названием «Кай». Сам Сенцов уточнил: его новый проект не был допущен даже до питчинга (конкурсной защиты сценария, претендующего на государственную или частную финансовую поддержку) Госкино Украины. Причина – низкие оценки неназванных экспертов.

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В оценки экспертов Сенцов не верит, но верит в свой недюжинный талант и называет главной причиной отбраковки его новой «семейной драмы» заговор и «маленькую месть маленьких людей» из Офиса президента Украины как ответ на «гражданскую позицию». В качестве основных доводов, что его кинопроект достоин государственного финансирования, Сенцов называет успешные показы и питчинги его «Гамера» и «Носорога» там и сям, пятилетнюю «ходку» в тундру «за свободу и незалежнисть», а также высокие моральные качества, вроде отсутствия страха, неприятие кумовства, а также нежелание «лизать дупы».

Если не считать воробьиной погадки сочувственных откликов от бывшего главаря унсовцев Шкиля, Ульяны «Доктор Смерть» Супрун и ещё нескольких майданутых с улицы, «манифест Сенцова» вызвал неприязненную и язвительную реакцию подавляющего большинства комментаторов.

Олежке высказали «для начала попробовать снимать не г@вно», «поискать денег у американцев», поскольку «из бюджета деньги просирать приятней» и т.п.

Главный вопрос Сенцову практически никто так и не задал: если ты такой могучий деятель искусств, каким себя выставляешь, то почему твои фильмы не нужны массовому зрителю и предсказуемо проваливаются в прокате?

Как ни крути, кино – это то, за что зритель добровольно проголосовал рублём (или гривной), а вовсе не конъюнктурная халтура, на которую выделены бюджетные средства.

Судите сами. Первый полнометражный фильм «Гамер» про подростка-красноглазика Сенцов представил публике ещё в 2011 году. Характерно, что сам «творец» обожает упоминать, как триумфально была принята его картина на фестивале в Роттердаме, Киеве и Одессе, хотя свой утешительный приз в $1000 «Гамер» получил на кинофестивале в Трускавце.

Утешительный – потому, что, при заявленном бюджете фильма в $20 тысяч, съёмочная группа и актёры работали за еду и «спасибо», так что «косарь» баксов, скорее всего, был выдан дебютанту и его команде на пиво и гамбургеры в награду за труды и лишения.

По-видимому, этот приз так воодушевил Сенцова, что он в 2012 году шлёт на питчинги свой новый «шедевр» «Носорог». И – тишина…

Затем грянули «Евромайдан», 2014 год и вступление Сенцова в террористическую группу, организованную «правосеками». И только в тот момент, когда Сенцов очнулся в СИЗО, в рукопожатных и бандеролюбивых СМИ внезапно вспомнили, что он «режиссёр» и у него, оказывается, творческих планов громадье.

Это, в общем-то, не впервой, когда «авторитетные люди с хорошими лицами» выдвигают лицедейство или бумагомарательство на передний план, оправдывая казнокрадство, убийства и прочие преступные дела «социально близких».

Моментально вспомнили про никому не нужный проект «Носорог». И это понятно. Сенцов за решёткой стал важной медийной персоной, и на него, как некогда на Надьку Савченко, у «влады» возникли определённые виды, за что «влада» готова была оплатить любую чушь за его авторством. Плюс, объявив Сенцова «талантливым начинающим режиссёром», надо было держать фасон и нести расходы.

Как только Олежка прибыл в 2019 году в «Цэевропу» благодаря «обменному фонду», Госкино Украины моментально отвалило ему на съёмки фильма 25 млн гривен и ещё больше насыпали кинофонды из Польши и Германии, подняв бюджет «Носорога» до 1,65 млн евро.

Надо заметить, что само по себе желание снять фильм «Носорог» и, тем более, выделить на него деньги, попахивает особо тяжким извращением. По задумке Сенцова, этот фильм должен был залезть в душу наёмному убийце из «святых девяностых», и даже отыскать в этих потёмках что-то светлое, ибо, по мнению автора, «в мире нет плохих людей, но есть люди, совершающие плохие поступки».

Интернет хранит всё. В нём можно найти в том числе никому не нужные фильмы Сенцова. И если «Гамер» с его банальным сюжетом и детским морализаторством ещё туда-сюда, то криминальная драма «Носорог» вообще ни в какие ворота не лезет, поскольку пытается обсасывать на местечковом уровне давно не актуальную тему постсоветского разгула бандитизма, предлагая вновь окунуться в поганую атмосферу 25-летней давности зрителям, восьмой год живущим в режиме реставрации фашизма, упадка и вялотекущей войны.

Фильм ожидаемо провалился в прокате и, хотя Госкино Украины не разглашает подробностей, молчание только подтверждает наихудшие опасения, что «талант» Олега Сенцова не соразмерен уровню государственных затрат на его увлечения.

Пока Олежка томился «во глубине сибирских руд», в 2018 году в Киеве была поставлена пьеса-антиутопия и снят фильм «Числа» по его сценарию. Пишут, что на премьерном показе спектакля «Числа» в зале присутствовал всего один человек – театральный обозреватель одного из украинских изданий, что свидетельствует о сокрушительном успехе и интересе публики к Сенцову-драматургу.

А теперь и «семейная драма» «Кай» разбилась и затонула, встретив единодушную неприязнь чиновников Госкино и потенциальных зрителей. С Олежкой готовы были носиться, пока он отбывал срок на якутской зоне, почитать его «мучеником» за идею «Крым – цэ Украина» и даже терпеть поток экспертного сознания, изливаемый бывшим зеком. Однако Сенцов – бесталанный дармоед, лишённый корыта и вымогающий деньги у Госкино – это перебор.

«Манифест Сенцова» в Facebook – прекрасный показатель, что парниша принял близко к сердцу всё, что наболтали о нём либеральные деятели искусств, не видевшие ни одного его фильма и даже не удосужившиеся узнать отчество «подзащитного». Такой большой, а в сказки верит…

Впрочем, у Сенцова ещё остаётся небольшой шанс остаться в кино. В нише «домашнее видео для взрослых». Есть данные, что в квартире Олежки при обыске были найдены вещицы пикантного свойства – пучок фаллоимитаторов и видеозаписи домашнего порно, снятого собственноручно «начинающим режиссёром».

Осталось найти источник финансов и продюсера. Хотя, если подумать, и это не проблема. Человек, впервые публично назвавший Сенцова «режиссёром», а его поделки – «кинофильмами», не кто иной, как бывший президент Порошенко, превративший Украину в дешёвый бордель, а себя – в «мамку» при нём. С таким-то опытом и деньжищами, да с Сенцовым подмышкой конкуренты зарыдают! Не исключено, что пикантные сюжеты о приключениях украинских «заробитчан» за границей вызовут не меньший ажиотаж, чем истории о «югославских сантехниках и немецких домохозяйках». Хватайтесь пока не поздно, Петро Алексеич, а то, неровен час, Олежку поляки живым носорогом озадачат – он им кучу денег торчит…

Эксперты о провале Сенцова:

Кость Бондаренко, политолог:

«Жестоко было абсолютную посредственность убеждать в том, что он – гениальный режиссер. Сенцов сам уверовал в то, что он является генеральным режиссёром и, соответственно, сегодня расплачивается за эту веру. Он поверил в свою гениальность, а его жестоко обломали. Оказалось, что его фильмы, мягко говоря, не являются событиями в кинематографе. Пока он сидел в тюрьме, из него лепили гениального режиссера – тогда надо было каким-то образом уязвить Россию. Но, когда он вышел из тюрьмы, оказалось, что король голый. И всё стало на свои места. Опять же, повторю: было очень жестоко делать из посредственности гения мирового масштаба».

Татьяна Монтян, юрист:

«Как мать двух профессиональных игроков в DotA, я могу сказать, что первый фильм Сенцова «Гамер» – это полный бред и не стоит даже трех копеек. Следующий фильм Сенцова полностью провалился в прокате. Как режиссер Сенцов снимает полное и абсолютное гавнище. Конечно, правильно, что денег ему на фильмы не дают. Его еще неплохо было бы заставить вернуть деньги, которые были потрачены на прошлые фирмы. Его фильмы никто не смотрит. Если Сенцов – это культура, как он сам заявляет, то лучше давайте побудем бескультурными. Он никакого отношения к культуре точно не имеет, он просто тупой и бездарный раз пильщик бюджетного бабла. Из него такой же режиссёр, как из меня балерина большого театра».