Олег Скрипка: «Эх, если бы я был гетманом культуры…»

Лишение российских артистов украинских званий – это сотрясание воздуха, нужно действовать жёстче.

Об этом в эфире «5 канала» заявил украинский певец и русофоб, лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Певца попросили прокомментировать указ Владимира Зеленского о вводе персональных санкций против российских политиков и медиаперсон, среди которых Филипп Киркоров, Михаил Шуфутинский, Леонид Якубович, Любовь Успенская, Лолита Милявская. Евгений Петросян и другие.

«Я бы был каким-нибудь гетманом культуры, я бы действовал радикально и эффективно. А все эти звания [лишение которых в том числе предусматривает указ] – оно от Советского Союза приползло, и если быть эффективным, оно должно туда и уползти. Санкции против России, они, наверное, действуют, а культурные санкции – я не знаю, к чему это. Это просто так сотрясать воздух, не знаю, что оно может дать», – сказал певец.

«Посмотрим. Я помню, как я стал к миру критически относиться, к нашему будущему, когда после «оранжевой революции» к нашей стороне, которая победила, которую я и мои соратники по рок-войску, которые помогали прийти к власти и нашей власти украинской, и как снова поехали эти россияки на корпоративы к нашим чиновникам. Посмотрим, как оно будет ехать к ним на корпоративы после нашей победы», – сказал Скрипка.