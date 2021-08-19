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19.08.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, МВФ, Политика, США, Украина
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Олейник: «Какая независимость? Это день рождения усопшего»

Новости УкраиныУкраина как государство за последние годы окончательно потеряла экономический и политический суверенитет. Такое мнение...

Украина как государство за последние годы окончательно потеряла экономический и политический суверенитет.

Такое мнение накануне 30-летия независимости страны высказал депутат Верховной рады трех созывов Владимир Олейник.

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«Украина сегодня собирается праздновать то, чего нет. Страна потеряла суверенитет. Как можно говорить о независимости, когда под контроль иностранцев переданы все госмонополии, а правительство руководствуется не парламентскими решениями, а указаниями Международного валютного фонда», – сказал Олейник ТАСС.

По его словам, украинское правительство подотчетно МВФ, потому что не может обеспечить бюджетное финансирование и вынуждено брать деньги в долг.

Политической ситуацией, говорит экс-депутат, «полностью управляет посольство США». Он напомнил, что еще в бытность вице-президентом Джо Байден публично хвастался, что заставил Киев снять генерального прокурора, а не так давно временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин в присутствии министра здравоохранения потребовала от Киева не брать российскую вакцину.

«Может ли такое быть в суверенном государстве? Нет, я не могу представить, чтобы подобное было в Белоруссии, Польше или России», – подчеркнул Олейник.



Он убежден, что в таких условиях отмечать независимость – «как праздновать день рождения по усопшему».

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