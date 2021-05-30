Ольга Бузова в Сталинграде. Сколько это терпеть?

30.05.2021, Москва, Платон Беседин

Эти пару слов будут не о Бузовой. Плевать на неё. Но горе-Ольга будет присутствовать тут в качестве иллюстрации.

Совсем недавно она выступила на одном из музыкальных фестивалей. На этот раз в Волгограде. Город этот, правда, лично я называю Сталинград. И ассоциация его с Бузовой для меня не работает. Не вяжется, но… что делать; такие времена.

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Информацию об этом событии скинули мне родственники. А после она появилась и в Сети. А именно: на сцене – сумасшедшая Ольга, похожая на танцовщицу в сельском стриптизе, которая то плачет, то хохочет в микрофон. И заодно матерится. Периодически исчезает со сцены. Ведёт себя неадекватно.

При этом среди зрителей хватает детей. Да и взрослые люди реагируют, скажем так, странно. Посмотрите видео с «концерта», чтобы понимать, о чём речь.

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А я конкретизирую: приехала сомнительная тётка в наряде девки с объездной. Маркирует себя певицей. Но петь не умеет. Матерится, показывает толпе средние пальцы. И явно находится в состоянии то ли алкоголического, то ли наркотического опьянения. А на это смотрят люди. Неуважение? Безусловно. Свинство? Конечно. Дурной пример? Несомненно.

Все всё понимают – однако к чему это я? Да к тому, что вот такой трэш вещает из каждого зомбоящика. Такой трэш навязывается в промышленных масштабах всем россиянам. Сколько там миллионов подписчиков у Бузовой? В какую по счёту передачу её позвали?

Фактически молодым и совсем молодым людям декларируется и вдалбливается следующее: будь такой же дурой, как Бузова, такой же беспринципной и бездарной – и всё получится. Ладно, это, что называется, полбеды. Но когда такой человек, как горе-Ольга, являет собой иллюстрацию мэнсоновской фразы «я не люблю наркотики, но наркотики любят меня» – тогда, простите отдаёт страшными последствиями. Ведь прут по её кривым стопам.

И вот тут главное. О чём стоит подумать. Как получилось так, что в России – великой России со всеми её героями, подвигами и достижениями – в первые люди выбилась такая, как Бузова? Как так получилось, что она стала ролевой моделью для поколений?

Это нам её навязали, чтобы превратить в покорных свиней? Или всё-таки мы выбрали её сами, превратившись в свиней добровольно? В первом случае – долой такую матрицу. Во втором – не пора ли каяться и идти в обратном направлении? Просто потом ведь не стоит удивляться, почему вот такое на улице и такие подростки с детьми. Мы сами выбрали шлак имени Бузовой. Или разрешили его выбрать. Так чего ещё ждать?