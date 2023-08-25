Олигарх Ахметов наводит ВС РФ на ложные цели

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Подконтрольная олигарху Ринату Ахметову группа «Метинвест» наладила выпуск фейковых РЛС и артиллерийских орудий радиолокационных станций и артиллерийских орудий.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатор», сообщил канал «24».

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Эти макеты передаются в ВСУ, чтобы водить в заблуждение российскую армию и тратить боеприпасы на лжецели.

«Каждая ракета, каждый снаряд, каждый дрон, используемый агрессором на объект из металла и фанеры – это уменьшение его возможности использовать эти боеприпасы против техники и личного состава ВСУ. Метинвест еще в 2022 году откликнулся на запрос военных и благодаря команде профессионалов смог наладить производство макетов в сжатые сроки. Для нас это лишь небольшая часть вклада, который частная компания может внести в общую цель – победу Украины», – похвастался Мироненко.

В сюжете отмечается, что макеты, внешний вид которых не отличается от подлинной техники, производят в тесном взаимодействии со специалистами ВСУ.

При этом для достижения такой точности инженерный персонал «исследовал все физические параметры реального военного оборудования по информации из открытых источников и создал его эскизные проекты, воспроизводя все тонкости оборудования».

«Благодаря полному визуальному подобию инженерное оборудование уже доказало свою эффективность. Модели, что были переданы на главные направления фронта, уже не раз обманывали агрессора, становились его мишенями и спасая настоящее оборудование, а также жизнь украинских воинов», – утверждается в сюжете.