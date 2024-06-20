Олигарх Ахметов заключил с США виртуальную сделку-пустышку

Елена Острякова.  
20.06.2024 15:35
  (Мск) , Москва
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Авиастроение, Газ, Дзен, США, Украина, Энергетика


Поставки американского СПГ на Украину, о которых громко объявили западные СМИ судя по всему являются профанацией. Об этом в интервью ютуб-каналу «Геоэнергетика Инфо» заявил эксперт по энергетике Александр Фролов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если посмотреть более подробно, то заключено необязующее соглашение на 2,5 миллиарда кубометров. Необязующее соглашение и контракт – это немного разные вещи. Более того, обычно, когда вы заключаете контракт с американским производителем СПГ, то вы его заключаете, не подразумевая условия поставки газа. Вам производят СПГ, отдают его и говорят: везите, куда хотите», – сказал Фролов.

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Поставки американского СПГ на Украину, о которых громко объявили западные СМИ судя по всему...


Он отметил, что, несмотря на громкие заголовки, подобного рода соглашение заключается не впервые. В 2017-18 годах такие же договоренности подразумевали поставки в Польшу. Они должны были начаться с 2022 года, но не начались, поскольку мощность польского СПГ-терминала (5 миллиардов кубометров) недостаточна даже для обеспечения самой Польши. Эксперт предположил, что поставки будут осуществляться либо в страны Восточной Европы, либо газ вообще не будет поступать в Европу, его повезут на маржинальные рынки Азии.

Ранее сообщалось, Украина подписала соглашение о закупках СПГ у американской компании Venture Global. Согласно условиям договора, СПГ будет доставляться в страны, имеющие выход к морю и связанные трубопроводами с Украиной, такие как Греция. Закупки начнутся во втором полугодии. Соглашение действует до конца 2026 года. С украинской стороны его подписала принадлежащая олигарху Ринату Ахметову «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК), однако ни объемы, ни сроки поставки ДТЭК, сообщившая о контракте, не указаны.

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